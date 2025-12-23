Cena di Natale Juve: quando, dove e con chi. Il discorso di Elkann che blocca Tether e lancia Spalletti

TORINO - La famiglia prima di tutto. Se la cena di stasera dovesse essere riassunta con un titolo non potrebbe che essere questo. La Juve si ritrova al J Museum, prima di Natale. Con i giocatori e le persone più care. Con John Elkann, Damien Comolli e Giorgio Chiellini, naturalmente. E con Luciano Spalletti, il collante perfetto tra tutte le anime del mondo bianconero. A proposito di amore, è stato lo stesso Elkann a sottolineare questo aspetto dopo la prima offerta di Tether a poche ore dalla sfida contro il Bologna. Nel videomessaggio di John frasi che ancora adesso suonano come una sentenza definitiva: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita. Come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardiamo al futuro per costruire una Juve vincente".
La mossa di Elkann
Così ha trasformato l’assalto di Tether in una dichiarazione d’intenti, in un abbraccio all’azienda di famiglia. Una stretta più forte di qualsiasi offerta. Una forma di protezione, che non aveva comunque bisogno di essere rappresentata in misura maggiore rispetto ai fatti. Già, perché Exor negli ultimi sei anni ha messo quasi un miliardo di euro per la Juve. Anche questo è amore, in un mondo del calcio complesso e sempre più povero di risorse, soprattutto in Italia.
Tether torna alla carica: la replica di Elkann
Exor, dopo aver chiuso le porte al fondo arabo, ha nuovamente ribadito gli stessi concetti anche a Tether, che ieri è tornato alla carica. Le considerazioni di Paolo Ardoino sulla Juve, nell’intervista al Corriere del Ticino, non sono passate inosservate: "Riteniamo che il club possa fare meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente". Ardoino ha pure commentato questa risposta su “X”, servendosi di due zebre. La posizione di Elkann, però, non cambia: muro eretto a Tether e piena vicinanza alla Juve. L’ad di Exor è estremamente soddisfatto del momento della squadra: non mancherà un discorso a tutti i presenti stasera. Accompagnato dai complimenti. E c’è un concetto che John tende a rimarcare: ora più che mai i bianconeri hanno bisogno di stabilità. Soprattutto in campo: un assist per un futuro con Spalletti, che vada ben oltre il mese di giugno. Famiglia sarà la parola magica della serata. Contagia giocatori, mogli, compagne e figli. Riguarda lo staff tecnico e la dirigenza. Ma parte proprio da Elkann. Una presenza fissa, anche quando fisicamente non c’è.
