Cena di Natale Juve: quando, dove e con chi. Il discorso di Elkann che blocca Tether e lancia Spalletti

Tether torna alla carica: la replica di Elkann

Exor, dopo aver chiuso le porte al fondo arabo, ha nuovamente ribadito gli stessi concetti anche a Tether, che ieri è tornato alla carica. Le considerazioni di Paolo Ardoino sulla Juve, nell’intervista al Corriere del Ticino, non sono passate inosservate: "Riteniamo che il club possa fare meglio e vorremmo contribuire a un cambiamento positivo, anche senza necessariamente controllarla interamente". Ardoino ha pure commentato questa risposta su “X”, servendosi di due zebre. La posizione di Elkann, però, non cambia: muro eretto a Tether e piena vicinanza alla Juve. L’ad di Exor è estremamente soddisfatto del momento della squadra: non mancherà un discorso a tutti i presenti stasera. Accompagnato dai complimenti. E c’è un concetto che John tende a rimarcare: ora più che mai i bianconeri hanno bisogno di stabilità. Soprattutto in campo: un assist per un futuro con Spalletti, che vada ben oltre il mese di giugno. Famiglia sarà la parola magica della serata. Contagia giocatori, mogli, compagne e figli. Riguarda lo staff tecnico e la dirigenza. Ma parte proprio da Elkann. Una presenza fissa, anche quando fisicamente non c’è.