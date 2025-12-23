Chi è l'arbitro di Pisa-Juventus: l'errore in finale di Coppa Italia e quella frase di Conte...

Dopo la vittoria contro la Roma, la Juventus si prepara a scendere in campo per l'ultima partita del 2025. A chiudere l'anno per i bianconeri sarà la sfida fuori casa contro il Pisa, in programma sabato 27 dicembre alle 20:45. Per la squadra di Luciano Spalletti sarà importante vincere, così da allungare la striscia positiva (il ritmo è da Scudetto), scacciare definitivamente i malumori e avvicinarsi ancora di più alla testa della classifica. I bianconeri sfideranno una formazione in crisi, che non vince dallo scorso 7 novembre: 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite giocate.
Pisa-Juventus, l'arbitro della partita
In vista del match l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha diramato le designazioni arbitrali. A dirigere il match sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con Bercigli e Bahri come assistenti e Perenzoni come quarto uomo. Al VAR ci sarà invece Marini, con Abisso come AVAR.
I precedenti con Maresca
I precedenti di Maresca con la Juventus non sono dei più positivi. L'ultima patita dei bianconeri diretta dall'arbitro della sezione di Napoli, infatti, è stata la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta del 15 maggio 2024, ormai due stagioni fa. In quell'occasione Maresca non ha fischiato fallo molto evidente da calcio di rigore di Hien ai danni di Vlahovic, che ha fatto infuriare e non poco i tifosi bianconeri. Alla fine la Juventus ha comunque vinto quella partita (1-0 con gol proprio del serbo) ma le polemiche restano. Più in generale Maresca ha arbitrato 18 volte la Juventus, con 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. In Serie B, invece, il classe 1981 ha arbitrato anche il Pisa: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per la formazione nerazzurra.
"Sei sempre tu Maresca"
Maresca è però passato alla storia in Serie A non tanto per la Juventus, quanto per un ex bianconero. Antonio Conte in un Udinese-Inter in pieno periodo Covid, in uno stadio deserto urlò all'arbitro di Napoli: "Sei sempre tu Maresca, sei sempre tu". L'allenatore nerazzurro era infatti frustrato per l'arbitraggio della panchina e si sfogò urlando una frase che è poi spopolata sui social ed è entrata nella storia del calcio italiano. Al Corriere della Sera il direttore di gara diversi anni dopo ha spiegato: "È un meme che mi accompagna da anni. Ci sono affezionato. Chiarimmo subito, quindi è acqua passata".
Il no al Napoli
Ma tra gli episodi che hanno fatto più discutere per quanto riguarda l'arbitro Maresca c'è anche una famosa intervista dell'arbitro Guida in cui ha spiegato le motivazioni per cui entrambi hanno deciso di non dirigere partite del Napoli: "Io e Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli e può essere che avvenga, ma sia io che lui abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli perché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, nonostante avessimo avuto la proposta. Non ci sono limiti territoriali, abbiamo preso questa decisione e dè quella che ritenevamo più opportuna. Vivo in provincia di Napoli, mia moglie ha un'attività e ho tre figli, è soltanto una scelta personale, voglio stare tranquillo".
Gli arbitri del 17° turno
Ecco tutte le designazioni del weekend del 28 dicembre:
- Parma-Fiorentina (27/12, ore 12:30) arbitro: Guida
- Lecce-Como (27/12, ore 15:00) arbitro: Marchetti
- Torino-Cagliari (27/12, ore 15:00) arbitro: Doveri
- Udinese-Lazio (27/12, ore 18:00) arbitro: Colombo
- Pisa-Juventus (27/12, ore 20:45) arbitro: Maresca
- Milan-Verona (28/12, ore 12:30) arbitro: Fabbri
- Cremonese-Napoli (28/12, ore 15:00) arbitro: Mariani
- Bologna-Sassuolo (28/12, ore 18:00) arbitro: Sacchi
- Atalanta-Inter (28/12, ore 20:45) arbitro: La Penna
- Roma-Genoa (29/12, ore 20:45) arbitro: Di Bello
