Chi è l'arbitro di Pisa-Juventus: l'errore in finale di Coppa Italia e quella frase di Conte...

Maresca è però passato alla storia in Serie A non tanto per la Juventus, quanto per un ex bianconero. Antonio Conte in un Udinese-Inter in pieno periodo Covid, in uno stadio deserto urlò all'arbitro di Napoli: "Sei sempre tu Maresca, sei sempre tu". L'allenatore nerazzurro era infatti frustrato per l'arbitraggio della panchina e si sfogò urlando una frase che è poi spopolata sui social ed è entrata nella storia del calcio italiano. Al Corriere della Sera il direttore di gara diversi anni dopo ha spiegato: "È un meme che mi accompagna da anni . Ci sono affezionato. Chiarimmo subito, quindi è acqua passata".

Il no al Napoli

Ma tra gli episodi che hanno fatto più discutere per quanto riguarda l'arbitro Maresca c'è anche una famosa intervista dell'arbitro Guida in cui ha spiegato le motivazioni per cui entrambi hanno deciso di non dirigere partite del Napoli: "Io e Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli e può essere che avvenga, ma sia io che lui abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli perché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, nonostante avessimo avuto la proposta. Non ci sono limiti territoriali, abbiamo preso questa decisione e dè quella che ritenevamo più opportuna. Vivo in provincia di Napoli, mia moglie ha un'attività e ho tre figli, è soltanto una scelta personale, voglio stare tranquillo".