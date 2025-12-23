Quando la Juve svolta a gennaio: come Del Piero cambiò tutto, i gol Scudetto e l'Allegrata

Barzagli, 300mila euro per la storia

A gennaio 2011 ecco che tocca a quello che, con ogni probabilità, per rendimento e attaccamento alla maglia dimostrato negli anni, é il più grande colpo di questi anni della sessione invernale: Andrea Barzagli. Un vero e proprio capolavoro di Marotta per soli 300mila euro. Arriva dal Wolfsburg in fase calante e i primi mesi sono difficili: la stagione finisce con un altro settimo posto. Ma é con l’arrivo di Conte l’anno successivo che le cose cambiano. Pilastro della BBC a destra con Bonucci al centro e Chiellini a sinistra, diventa un punto di riferimento della squadra e uno dei più forti difensori italiani. Otto scudetti dei nove consecutivi, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane. Tutti successi vissuti da protagonista prima dell'addio e del ritiro dal calcio nel 2019. E pensare che tutto ciò sarebbe potuto non succedere, se non fosse per l'intuizione di... Del Piero.