Juve, Spalletti fa la conta. Cinque assenti e come stanno Bremer e Conceicao: le ultime dall’allenamento

La vittoria contro la Roma è ormai in archivio, la Juventus si proietta verso la prossima sfida contro il Pisa . La squadra di Luciano Spalletti è tornata al lavoro alla Continassa , per prepararsi alla delicata trasferta toscana, in programma sabato 27 dicembre all'Arena Garibaldi. Lavoro in clima sicuramente positivo, dopo l'ultima convincente vittoria nello scontro diretto contro i giallorossi e una classifica che sorride decisamente di più. Eppure il tecnico bianconero deve fare i conti con l'infermeria. Oltre agli infortunati Vlahovic e Rugani , sono altri cinque i calciatori bianconeri da monitorare, per motivi differenti.

Juve: le ultime su Conceicao, McKennie e Cabal

L'attenzione è rivolta innanzitutto a Francisco Conceicao. L'esterno portoghese, autore del gol decisivo contro la Roma, non ha partecipato alla sessione di lavoro con il gruppo, seguendo invece un programma personalizzato. Nonostante gli accertamenti medici abbiano escluso lesioni, le sue condizioni sono da tenere sotto osservazione. Situazione simile anche per Weston McKennie, reduce dalle importanti dichiarazioni di ieri sul suo futuro: anche il centrocampista texano ha svolto un allenamento individuale. Alla lista si aggiunge Juan Cabal, con il difensore già assente nell'ultimo incontro con la Roma per un affaticamento. Lo staff di Spalletti è dunque al lavoro per capire i tempi di recupero dei tre calciatori in questione.

Febbre per Zhegrova, Bremer...

Quest'oggi non era presente in campo con i compagni neanche Gleison Bremer, il motivo però stavolta non sarebbe legato a problematiche fisiche: si tratterebbe di una gestione dei carichi, visto il recente ritorno in campo del centrale brasiliano. Spalletti avrebbe preferito concedergli maggior riposo per garantirne la piena disponibilità nella sfida contro il Pisa. Out anche Edon Zhegrova, che ha saltato l'allenamento causa sindrome influenzale: la sua presenza nella trasferta toscana dipenderà dall'evoluzione della sua condizione, da monitorare nei prossimi giorni. Diverse assenze dunque tra i bianconeri, colmate parzialmente da tre calciatori della Next Gen aggregati alla Prima Squadra: Savio, Pedro Felipe e Rouhi.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE