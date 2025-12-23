"Ma non scherziamo", furia Spalletti su Kostic e Del Piero-Yildiz... "3-1!": l'altra Juve-Roma

All'Allianz Stadium si gioca una partita nella partita, con Juve e Roma guidate da Spalletti e Gasperini mai domi. Una partita ricca di intensità e di momenti catturati da Bordacam di Dazn. La magia del big match si respira sin da subito, con le due formazioni faccia a faccia per tre punti importanti per la zona Champions League. E il saluto tra Dybala e Yildiz è subito poesia. A confermare la splendida cornice ci pensa anche Spalletti con un "meraviglia" a Gasperini prima del match, al momento dell'abbraccio e della foto. In campo entrambi entrano subito in clima e il tecnico bianconero ripete più volte alla squadra di "Giocare davanti", un chiaro messaggio. Poi sprona più volte Openda ad attaccare lo spazio con i tempi giusti e a Thuram di non fare giocate scolastiche. Dopo venti minuti opachi, la squadra fa una bella uscita e il mister risponde: "Siamo timorosi", come a invitare i suoi ragazzi a ripeterle più volte perché ne sono in grado. Ma gli episodi non si fermano qui.
Pellegrini reclama il rigore, Locatelli diretto con Sozza
Al 31' il primo episodio arbitrale, con un rigore reclamato da Pellegrini per un pestone su Bremer. Il difensore brasiliano in realtà lo sfiora appena e infatti abritro e Var lasciano correre. Il centrocampista giallorosso si rivolge al difensore bianconero con un "Me lo hai pestato". E allora Cristante si avvicina all'arbitro per cercare di mandarlo al monitor: "Step on foot" ripete più volte. Poi arriva Locatelli con un diretto: "Sozza, non scherziamo nemmeno". E finisce tutto lì.
Conceicao e il retroscena con Sozza: "Hai ragione"
Ritorniamo al campo. La Juve insiste sulla propria sinistra e Conceicao in mezzo al campo spesso viene lasciato libero. Prima sbaglia e poi in una seguente occasione non perdona e si gode tutto lo stadio: "Chi ha fatto gol, chi ha fatto gol?" dice ai tifosi per godersi il boato. Prima dell'inizio del secondo tempo, la telecamere immortalano anche un bel gesto di Chico verso l'arbitro, che lo aveva precedentemente ammonito per un fallo su Mancini: "Hai ragione, era giallo". E l'arbitro risponde: "Non dire niente all'assistente, il mio assistente lascialo stare".
Standing ovation Dybala e l'asse Yildiz-Del Piero
Nel match da ex di Dybala e il suo ritorno allo Stadium, la Joya non riesce a rendersi pericolosa, ma lo stadio non dimentica il passato e alla sua uscita dal campo gli dedica una standing ovation. Un bel gesto. Molto meno belle le uscite dal campo di Bremer e Conceicao. Il brasiliano tranquillizza tutti, mentre il portoghese prega affinché non sia nulla di grave (e così è stato). Spalletti è incontenibile e tiene conto di tutti i dettagli. Vede Kalulu, dicendogli di non stare con le mani sui fianchi. E lo rimprovera. Ma a fare breccia nel cuore dei tifosi è la scena sul palo di Yildiz. Poco prima del destro a giro, Del Piero dalla tribuna dice tra sé: "3-1". Ci è andato vicino. Una scena meraviglioso che collega nuovamente la leggenda della Vecchia Signora con la stella del presente e del futuro.
Gasp furioso con Ferguson e la strigliata a Kostic
Gasperini nei pressi della sua panchina non riesce a trattenersi per gli arrori tecnici di Ferguson. Poi salta come un pazzo quando non fa un taglio su un cross. E da qui si capiscono le sue dichiarazioni nel post partita. Mancano pochi minuti e Spalletti non vuole pareggiarla. Discute con Martusciello e il suo staff per capire chi cambiare. Spunta l'idea di togliere Zhegrova nel finale, ma il mister la scarta subito: "Non posso toglierlo". Era entrato da poco. Decide di fare entrare Miretti e Kostic per Cambiaso e Yildiz. Poi altra curiosità: "Vuoi giocare o no? Vuoi giocare? Cosa fai" dice Spalletti a Kostic al momento del cambio, vedendolo un po' lento e passivo. Nel finale la Vecchia Signora trova un altro motivatore, Pinsoglio, che aiuta la squadra a confermare una grande vittoria.
All'Allianz Stadium si gioca una partita nella partita, con Juve e Roma guidate da Spalletti e Gasperini mai domi. Una partita ricca di intensità e di momenti catturati da Bordacam di Dazn. La magia del big match si respira sin da subito, con le due formazioni faccia a faccia per tre punti importanti per la zona Champions League. E il saluto tra Dybala e Yildiz è subito poesia. A confermare la splendida cornice ci pensa anche Spalletti con un "meraviglia" a Gasperini prima del match, al momento dell'abbraccio e della foto. In campo entrambi entrano subito in clima e il tecnico bianconero ripete più volte alla squadra di "Giocare davanti", un chiaro messaggio. Poi sprona più volte Openda ad attaccare lo spazio con i tempi giusti e a Thuram di non fare giocate scolastiche. Dopo venti minuti opachi, la squadra fa una bella uscita e il mister risponde: "Siamo timorosi", come a invitare i suoi ragazzi a ripeterle più volte perché ne sono in grado. Ma gli episodi non si fermano qui.
Pellegrini reclama il rigore, Locatelli diretto con Sozza
Al 31' il primo episodio arbitrale, con un rigore reclamato da Pellegrini per un pestone su Bremer. Il difensore brasiliano in realtà lo sfiora appena e infatti abritro e Var lasciano correre. Il centrocampista giallorosso si rivolge al difensore bianconero con un "Me lo hai pestato". E allora Cristante si avvicina all'arbitro per cercare di mandarlo al monitor: "Step on foot" ripete più volte. Poi arriva Locatelli con un diretto: "Sozza, non scherziamo nemmeno". E finisce tutto lì.
Conceicao e il retroscena con Sozza: "Hai ragione"
Ritorniamo al campo. La Juve insiste sulla propria sinistra e Conceicao in mezzo al campo spesso viene lasciato libero. Prima sbaglia e poi in una seguente occasione non perdona e si gode tutto lo stadio: "Chi ha fatto gol, chi ha fatto gol?" dice ai tifosi per godersi il boato. Prima dell'inizio del secondo tempo, la telecamere immortalano anche un bel gesto di Chico verso l'arbitro, che lo aveva precedentemente ammonito per un fallo su Mancini: "Hai ragione, era giallo". E l'arbitro risponde: "Non dire niente all'assistente, il mio assistente lascialo stare".