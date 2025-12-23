"Ma non scherziamo", furia Spalletti su Kostic e Del Piero-Yildiz... "3-1!": l'altra Juve-Roma

All'Allianz Stadium si gioca una partita nella partita, con Juve e Roma guidate da Spalletti e Gasperini mai domi. Una partita ricca di intensità e di momenti catturati da Bordacam di Dazn. La magia del big match si respira sin da subito, con le due formazioni faccia a faccia per tre punti importanti per la zona Champions League. E il saluto tra Dybala e Yildiz è subito poesia. A confermare la splendida cornice ci pensa anche Spalletti con un "meraviglia" a Gasperini prima del match, al momento dell'abbraccio e della foto. In campo entrambi entrano subito in clima e il tecnico bianconero ripete più volte alla squadra di "Giocare davanti", un chiaro messaggio. Poi sprona più volte Openda ad attaccare lo spazio con i tempi giusti e a Thuram di non fare giocate scolastiche. Dopo venti minuti opachi, la squadra fa una bella uscita e il mister risponde: "Siamo timorosi", come a invitare i suoi ragazzi a ripeterle più volte perché ne sono in grado. Ma gli episodi non si fermano qui.