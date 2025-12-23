Elkann, discorso alla cena Juve: "Lo state diventando". E il punto sulla vittoria dice tutto

Lo spogliatoio Juve è sempre più compatto. Dopo il pomeriggio di allenamento sotto la guida di mister Spalletti, i calciatori bianconeri si sono riuniti questa sera, mercoledì 23 dicembre, al J-Museum per la tradizionale cena di Natale a cui ha preso parte tutta la squadra. A prendere la parola nel corso della serata è stato John Elkann, CEO di Exor, che ne ha approfittato per lanciare un messaggio a tutta la squadra in vista delle prossime sfide che attenderanno i ragazzi di Luciano Spalletti, reduci dall'importantissima vittoria - terminata col punteggio di 2-1 - contro la Roma di Gasperini all'Allianz Stadium.

John Elkann: "Bello essere qui insieme, noi famiglia bianconera"

"É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte. State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere." Queste sono state le splendide parole pronunciate da John Elkann all'intero gruppo Juve, al fine di motivare ancor di più gli uomini di Spalletti. Il CEO di Exor ha poi conluso così: "Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister,tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti".

