Ottolini, quello che non fu Giuntoli: mossa per la Juve e come aiuta Spalletti e Comolli

Da Spalletti a Comolli: il ruolo di Ottolini

Sarà un supporto per Luciano Spalletti, sì, ma non avrà un ruolo fisso accanto all’allenatore. Ottolini avrà uno sguardo attento su tutto: le operazioni di mercato - ma l’ultima parola spetterà sempre a Damien Comolli - la Next Gen e il settore giovanile. I prestiti e la valorizzazione dei talenti del vivaio passeranno dalla sua supervisione. Ma sono mansioni con le quali si è già districato piuttosto bene proprio alla Juve tra il 2018 e il 2022: alla Continassa è arrivato da osservatore e se n’è andato da dirigente. Al Genoa, col quale ieri ha risolto il contratto, si è consolidato. Giorgio Chiellini è stato molto attento a non perdere le tracce di Ottolini. Ed è stato uno dei primi nomi proposti a Comolli, che alla fine si è fidato delle referenze di Giorgio, decisivo anche nell’opera di convincimento per portare Spalletti a Torino.