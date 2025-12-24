Ottolini, quello che non fu Giuntoli: mossa per la Juve e come aiuta Spalletti e Comolli

TORINO - La scelta più logica. Quella più semplice, più sensata, più elementare da compiere in un momento in cui la Juve sta faticosamente trovando certezze. Marco Ottolini rappresenta esattamente questo. Il profilo più comodo, l’uomo più appropriato. La persona giusta, in un contesto pronto ad accoglierlo. Le ricerche di fatto andavano avanti da giugno, da settembre si sono intensificate e la conclusione dell’iter di selezione è davvero freschissima. Ottolini ha aspettato. Anche con qualche timore, visto che la Juve ha chiuso i giri di incontri coi candidati da pochissimi giorni. Temeva di essere beffato da un profilo straniero: nelle ultime settimane il nome caldo e in ascesa era quello di James Gow.
Ottolini, il prescelto Juve
Ma gli è mancato l’ultimo passaggio, rimanendo in tema calcistico. Ottolini, invece, ha sempre sperato di essere il prescelto. E di fatto, ad un certo punto del percorso al Genoa negli ultimi mesi, si è mosso con grande decisione per arrivare alla fumata bianca con i bianconeri. Ha da subito respinto, per esempio, ogni tipo di avvicinamento per il rinnovo di contratto col Grifone, accelerando l’uscita di scena, risalente ormai al mese di ottobre. Dal punto di vista strettamente sportivo, la Juve si assicura una figura chiave soprattutto per quanto riguarda il coordinamento e la supervisione dello scouting. Non sarà un uomo vicinissimo alla prima squadra alla stregua di Cristiano Giuntoli: non si muoveva foglia senza di lui, con Allegri e Thiago Motta prima e con Tudor poi.
Da Spalletti a Comolli: il ruolo di Ottolini
Sarà un supporto per Luciano Spalletti, sì, ma non avrà un ruolo fisso accanto all’allenatore. Ottolini avrà uno sguardo attento su tutto: le operazioni di mercato - ma l’ultima parola spetterà sempre a Damien Comolli - la Next Gen e il settore giovanile. I prestiti e la valorizzazione dei talenti del vivaio passeranno dalla sua supervisione. Ma sono mansioni con le quali si è già districato piuttosto bene proprio alla Juve tra il 2018 e il 2022: alla Continassa è arrivato da osservatore e se n’è andato da dirigente. Al Genoa, col quale ieri ha risolto il contratto, si è consolidato. Giorgio Chiellini è stato molto attento a non perdere le tracce di Ottolini. Ed è stato uno dei primi nomi proposti a Comolli, che alla fine si è fidato delle referenze di Giorgio, decisivo anche nell’opera di convincimento per portare Spalletti a Torino.
Juve, serviva una figura così
Chiello chiude il suo 2025 bianconero con uno status rafforzato da alcune mosse proposte e poi avallate dall’amministratore delegato: segnale di una fiducia crescente e di un’intesa sempre più forte, che gli ultimi risultati della squadra non fanno altro che irrobustire. Alla Juve serviva una figura come Ottolini. Professionista cresciuto sotto l’ala di Federico Cherubini a Torino: si sono conosciuti a marzo 2016, quando l’ex Genoa lavorava per l’Anderlecht. Il resto è storia, perché nel 2018 varca i cancelli di Vinovo. Col Club15 porta avanti tantissime idee. Crea i “Club Meetings”, cura insieme a Claudio Chiellini ogni singolo dettaglio delle relazioni coi club esteri, tutte sintetizzate da report estremamente ricchi di informazioni. Pianificazione prima di tutto: questo è Ottolini, già operativo a partire dal mercato di gennaio. Il tempo è poco, le esigenze sono chiare. Ora dovrà consolidare i rapporti con Comolli: dall’asse che riusciranno a creare il ds e l’ad passano le fortune della Juve.
