Del Piero e Alberto Angela insieme, a Natale il racconto di Torino sulla Rai: quando vederlo in tv

Il regalo natalizio di Alberto Angela al pubblico di Rai 1 è una nuova avventura notturna in un’altra splendida città italiana. 'Stanotte a Torino' è un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, testimonianze dei tanti momenti storici in cui Torino è stata al centro della scena internazionale. Una serata evento prodotta da Rai Cultura, in onda giovedì 25 dicembre in prima serata, alle 21.30 su Rai1. Sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia.

L'incontro con Del Piero e il racconto di Torino

Per le sue strade porticate, nelle sue eleganti piazze, nei suoi caffè storici, Alberto Angela ritroverà quelle atmosfere d’altri tempi che, complice la notte, fanno di questa città un gioiello unico al mondo. Lungo questo percorso molti gli incontri singolari: con Alessandro Del Piero verranno ripercorse le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera sportiva nella città piemontese che lo accolse giovanissimo e dove il calciatore racconta di aver trovato una seconda casa. Luciana Littizzetto, torinese Doc, guiderà i telespettatori alla scoperta di tradizioni, curiosità e valori della Torino più autentica. Giancarlo Giannini, storico accompagnatore di Alberto Angela in tutti gli speciali di 'Stanotte a…' vestirà questa volta i panni di Fred Buscaglione, l’indimenticato musicista torinese, al quale Francesco Gabbani dedicherà un omaggio musicale nella fatata atmosfera barocca della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La F1 e la Ferrari, con Alesi al Museo dell'Automobile

Al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Alberto Angela incontrerà una leggenda della Formula 1: il pilota Jean Alesi. Ambasciatore ufficiale della Formula 1, Alesi accompagnerà Alberto Angela e i telespettatori in un viaggio nel tempo ripercorrendo gli anni d’oro della corsa automobilistica. Dalle Officine Grandi Riparazioni, si potrà assistere a una coinvolgente performance dei Subsonica con un brano dedicato proprio alla città sabauda, dove la band si è formata e ha mosso i primi passi. Si incontrerà poi Daisy Osakue, una delle atlete italiane più forti e amate della nuova generazione. Specialista del lancio del disco, un’atleta che, un po’ come la sua città, ha imparato a trasformare la forza in armonia.