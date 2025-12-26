Douglas Luiz e la stagione alla Juve: "Annata dura". Cosa manca per il riscatto Nottingham da 25 milioni

La delusione della Juve e dei tifosi per Douglas Luiz è ancora tanta. La passata stagione in bianconero, il brasiliano l'ha vissuta da spettatore, spesso ai box per infortunio. Ma quando è stato mandato in campo, non ha risposto presente. Un colpo di scena doloroso, vista l'ottima precedente annata con l'Aston Villa. Ora con il Nottingham Forest sta cercando di ritrovare un po' di luce. Per il bene di sé stesso, con il Mondiale sullo sfondo, e anche della Vecchia Signora. Il mediano ha parlato anche della sua esperienza all'Italia.

Douglas Luiz e l'anno alla Juve

"Ho avuto un anno difficile alla Juventus, pieno di infortuni e delusioni" - così Douglas Luiz ha parlato dell'anno in bianconero al Daily Mail. Poi sulla stagione con il Nottingham Forest: "Sono davvero felice. Questo è un grande club e sono circondato da molti amici, sono contento di essere qua". Poi ha concluso: “Spero di trovare presto la forma migliore, sia per il mio bene sia per quello della squadra". E dalle parti di Torino gli augurano lo stesso affinché possa scattare l'obbligo di riscatto da parte degli inglesi e arricchire le casse del club. Cosa manca per raggiungere questo traguardo?

Quanto manca al riscatto

La cessione definitiva di Douglas Luiz al Nottingham ancora non è ancora del tutto scontata. Nel contratto che regola la cessione del brasiliano è prevista una clausola di obbligo di riscatto legata al numero di presenze. Qualora il centrocampista disputi almeno 45 minuti in 15 partite stagionali, il club inglese sarà tenuto a versare 25 milioni di euro nelle casse bianconere, cifra che potrà salire fino a 28,5 milioni grazie ai bonus. In caso di riscatto, l’ex Juve sottoscriverà un accordo valido fino al 2030 con il club inglese. Nonostante i diversi problemi fisici, Douglas Luiz ha collezionato 8 presenze da almeno 45 minuti tra tutte le competizioni. Arrivati a fine dicembre, quindi, il brasiliano ha già raggiunto poco più del 50% delle partite necessarie al riscatto. Il nuovo allenatore del Nottingham Forest, Dyche, conta su di lui e l'impressione è che, nuovi infortuni a parte, il traguardo delle 15 presenze non sia impossibile da raggiungere nei prossimi 5 mesi.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE