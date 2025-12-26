Maria Sole Agnelli è morta: la sorella dell’Avvocato e di Susanna aveva 100 anni

Da anni lontana dai riflettori, Maria Sole Agnelli era tornata al centro dell’attenzione mediatica all’inizio del 2025, quando fu vittima di una rapina nella sua villa di Torrimpietra . Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, i ladri immobilizzarono e legarono il vigilante della proprietà e la governante, mentre la contessa dormiva. E poi riuscirona ad allontanarsi poi con la cassaforte, contenente gioielli e orologi di grande valore, facendo perdere le proprie tracce.

Il ricordo Juve e l'addio di una donna moderna

"Era una donna eccezionale e ha scelto una data particolare per andarsene", ha detto Tiziana Nasi, cugina di Maria Sole Agnelli e dirigente di lungo corso dello sport paralimpico. "Era una grande sportiva e particolarmente brillante anche intellettualmente, io le ero particolarmente affezionata. Siamo state legate soprattutto dallo sport, era bello sentirci quando c'erano risultati olimpici". Anche la Juve l'ha ricordata con un messaggio sui social: "La Juventus si stringe attorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Maria Sole, sorella di Gianni e Umberto, figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia bianconera". La sua vita ha seguito un percorso unico, capace di tenere insieme sfera personale e responsabilità pubbliche. La passione per la cultura, l’attenzione per l’amministrazione del territorio e l’amore per lo sport hanno convissuto naturalmente con il ruolo centrale della famiglia, restituendo il ritratto di una figura autonoma e attuale. Con la sua morte, ora resta il ricordo di una donna che ha saputo attraversare cento anni con stile, fermezza e uno sguardo sempre curioso verso il mondo.

