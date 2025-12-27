Ottolini è già al lavoro: è caccia agli uomini "da Juve". Quando arriva l'ufficialità

Un tassello alla volta, e tutto va al posto giusto. Come ritrovarsi l’immagine del puzzle esattamente come sul retro della scatola: poche sensazioni hanno quel retrogusto dolce di completezza. E forse nessun’altra avrebbe dato una scarica di adrenalina così forte a Marco Ottolini, da un po’ di tempo ex direttore sportivo del Genoa, e tra poco, pochissimo, di nuovo ds. Però della Juventus. Un ritorno che sa di riscatto, e poi pure di occasione: Ottolini andrà a completare la dirigenza juventina e sostanzialmente a chiudere la rivoluzione voluta dalla proprietà e affidata interamente a Damien Comolli. Che dopo aver vagliato nomi, situazioni, posizioni e caratteristiche, si è affidato a chi gli dava maggiori garanzie, sia per la scelta in sé dei calciatori, sia per l’armonia del gruppo lavoro negli uffici della Continassa. È che Ottolini li conosce, li ha vissuti e in ruoli molto simili a quello che andrà a ricoprire. Nell’idea dell’ad, dunque anche nei fatti, il contributo inizierà dallo scouting e passerà alla gestione. Non solo: nel modus operandi dovrà aggiungere big data e video-scouting, bilanciare i numeri fisici con l’occhio esperto, fondamentale per comprendere il reale talento di un calciatore. Sarà pertanto un approccio misto: dati, osservazione diretta, conoscenza umana. Quest’ultima, sì, componente fondamentale soprattutto del metodo Comolli.