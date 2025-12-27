“Guai a chi mi tocca Spalletti. La Juve un errore, il ritorno di Boniperti mi spezzò le gambe”

"Pisa-Juve una partita strana per me"

In cosa è riuscito ad aiutarla Spalletti? «Mi ha insegnato a far venire fuori la mia personalità nonostante la timidezza. Mi ha aiutato a stare con la gente: l’ho avuto da compagno e sapeva vivere bene con tutti. Sapeva convivere coi giovani e coi vecchi. Per me è stato un grande riferimento, guai a chi me lo tocca. Con Spalletti ho passato anche un’estate insieme. Per un periodo mi ha davvero preso sotto braccio, nel mondo del calcio dilettantistico fiorentino ha saputo accompagnarmi verso i professionisti». Stasera, quando Pisa e Juve scenderanno in campo, rivivrà un pezzo di vita. «Pisa-Juve è una partita strana per me. Mi fa piacere che la Serie A sia tornata in questa piazza: aspettavamo questo momento da 35 anni. Quando pensi alla Juve è quasi una sfida segnata, spero di fare uno sgambetto al mio mister: i punti ci servono tantissimo. Anche se devo dire che l’impatto di Spalletti a Torino è stato straordinario: la squadra è cambiata profondamente, anche nel modo di approcciare le partite. E ora i punti sono tanti. Luciano ha sempre dimostrato di poter rendere possibile l’impossibile e alla Juve ci riuscirà di nuovo». Che rapporto ha ancora col Pisa? «Si tratta di un legame viscerale: non mi perdo nessuna partita. Se ripenso al mitico presidente Anconetani, per esempio, mi emoziono. Ha creduto tanto in me, se sono arrivato in Nazionale lo devo anche a lui. Poi sono arrivato a scegliere tra Fiorentina e Juventus, ma ho fatto la mossa sbagliata. La vita andrebbe vissuta due volte, ma magari avrei sbagliato di nuovo (ride, ndr)». Perché ha scelto di staccarsi dal calcio? «Ma no, non è andata così. In negozio sono sommerso da magliette e foto della mia vita da calciatore e non solo, non ho mai avuto la nausea del calcio. Ora spero che Luciano mi regali la sua maglia da allenamento. Ho tante sue casacche, mi ha donato anche quelle di Maradona e di Lautaro Martinez. Il mio forno è circondato dal calcio e da Spalletti: ho pure il suo vino qui in negozio. Ora gli hanno dato la possibilità di allenare senza condizionamenti di alcun tipo: i grandi risultati di questo periodo non mi sorprendono. E lo vedo veramente entusiasta».