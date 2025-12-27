Maria Sole Agnelli, una vita a fari spenti

Vestiva alla marinara anche lei, sorella minore di Gianni e Susanna e a loro legatissima, ma con una visibilità molto più discreta, che le ha concesso di dedicarsi al sociale, alla filantropia e alla cultura senza troppi riflettori, che lei non amava. È scomparsa ieri, all'età di cento anni, Maria Sole Agnelli: di quattro anni più giovane dell'Avvocato (“Era dispettoso, mi tirava i capelli ogni volta che mi passava vicino. Ma era molto buono e con un gran senso dell’umorismo. L’ho amato molto”); tre anni più giovane di Susanna Agnelli (“Un po' prepotente, ma una vera amica”), era invece maggiore di nove anni rispetto a Umberto Agnelli che “alla fine era il mio fratello preferito, un po’ perché era il più piccolo, un po’ per il buon carattere”. Maria Sole viveva a Torrimpietra, piccolo comune sul litorale romano, in una tenuta che aveva trasformato in un'azienda agricola per l'allevamento di bovini e cavalli da equitazione, una delle sue grandi passioni, con la quale contribuì alla conquista della medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 grazie a Woodland, cavalcato da Alessandro Argenton. L'altro luogo del cuore era Campello sul Clitunno, piccolo centro in Umbria, del quale era stata sindaco per un lungo periodo fra il 1960 e il 1970, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture del paese (la manutenzione delle strade, l'ammodernamento delle scuole) e alla valorizzazione dei beni culturali e naturali (le storiche Fonti del Clitunno). Per quattordici d'anni (2004-2018) è stata anche a capo della Fondazione Agnelli, sostenendo importanti progetti culturali e di formazione dedicati alle nuove generazioni.