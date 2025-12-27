Juve, due assenze per Spalletti: i convocati bianconeri per la sfida al Pisa

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Pisa-Juventus. All'Arena Garibaldi saranno 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti, come ufficializzato dalla lista dei convocati diramata dal club bianconero. Per il tecnico di Certaldo spunta qualche assenza: d'altronde la settimana che ha accompagnato al match di oggi è stata contraddistinta da problematiche di vario genere e che ha coinvolto diversi calciatori. Sono in due a non farcela per il match di questa sera: Juan Cabal e Francisco Conceicao.
Pisa-Juve, i convocati di Spalletti
Nella lista diramata mancano Cabal e Conceicao: entrambi acciaccati non sono riusciti a raggiungere una condizione sufficientemente buona per far parte della spedizione a Pisa. C'è invece Zhegrova, che ha evidentemente smaltito la sindrome influenzale, così come McKennie. Torna Koopmeiners dalla squalifica, mentre dalla Next Gen chiamati Pedro Felipe e Scaglia oltre a Rouhi. Rimangono indisponibili Pinsoglio, Rugani, Gatti e Vlahovic. Di seguito la lista dei convocati.
JUVENTUS: 1 Perin, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 40 Rouhi, 42 Scaglia, 44 Pedro Felipe.
