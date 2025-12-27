Juve, due assenze per Spalletti: i convocati bianconeri per la sfida al Pisa

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Pisa-Juventus. All'Arena Garibaldi saranno 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti, come ufficializzato dalla lista dei convocati diramata dal club bianconero. Per il tecnico di Certaldo spunta qualche assenza: d'altronde la settimana che ha accompagnato al match di oggi è stata contraddistinta da problematiche di vario genere e che ha coinvolto diversi calciatori. Sono in due a non farcela per il match di questa sera: Juan Cabal e Francisco Conceicao.