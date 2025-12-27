Buffon contro la Juve: a Pisa un pezzo di storia del calcio

Ci sono partite che vanno oltre il risultato e diventano simboli. Pisa-Juventus, posticipo del sabato di Serie A, è stata una di quelle notti. Perché all’Arena Garibaldi il calcio ha messo in scena la sua memoria. Il cognome Buffon, per la prima volta dopo l’addio alla Vecchia Signora, si è trovato dall’altra parte. Il passato e il futuro si sono incrociati nello stesso istante. Si scrive così un pezzo di storia del calcio.