Zhegrova e la zeppetta, "Grazie Spalletti". Kalulu-Yildiz, i gol Juve: "Qua non c'è fortuna"

La Juventus conferma il suo carattere anche a Pisa , dopo le vittorie negli scontri diretti con Bologna e Roma, mostrando la versione più matura e concreta di una grande squadra. In trasferta, contro un avversario coraggioso e tutt’altro che fortunato, i bianconeri sanno soffrire e restare lucidi nei momenti chiave. I due legni colpiti dalla squadra di Gilardino tengono a lungo la gara in equilibrio, prima che la qualità emerga grazie agli innesti decisivi dalla panchina per Spalletti , Zhegrova su tutti. A chiudere i conti ci pensa Yildiz , sempre più protagonista. Un gol pesante che vale tre punti d’oro e certifica la crescita della Juventus .

Kalulu: "Classifica? Avremo tempo per pensarci"

È proprio Kalulu al termine della gara a Sky Sport ad analizzare la vittoria sul Pisa: "Non un gol bellissimo ma molto importante. Quando è così, con partite molto difficili, dobbiamo riuscire darci forza come è successo oggi. Non c’è fortuna ma lavoriamo ogni giorno per mettere qualcosa in più. Ora stiamo bene. Classifica? Con questa vittoria siamo messi bene ma adesso andiamo a casa, riposiamo bene e ci godiamo questa domenica tranquilla poi avremo tempo per pensarci".

A seguire è Yildiz, autore della seconda rete bianconera: "Una vittoria importante per noi, significa tanto. Abbiamo ancora tre partite in cui dobbiamo vincere e lavorare al cento per cento in allenamento. Oggi è stato molto importante perché nei primi 45’ è stato difficile contro di loro ma nella ripresa abbiamo fatto molto bene. Sono contento per la squadra e per Kalulu, abbiamo fatto una grande partita. Approccio? Il Pisa è stato bravo ma una partita dura 90’".

Zhegrova: "Spalletti mi sta facendo migliorare"

Ai microfoni di Dazn è Zhegrova a parlare: "La cosa importante è che il gruppo sia stato unito, poi ovviamente io voglio mettere a disposizione le mie qualità. Spalletti mi sta facendo migliorare anche nella fase difensiva, che già facevo anche negli altri club. Non sempre mi può venire al 100%, non ho giocato tanto e sono stato fermo. La zeppetta come dice Spalletti? È qualcosa con cui sono nato, ringrazio il mister per aver dato un nome a questa giocata (ride ndr)".