Spalletti: “Zhegrova con gli occhiali, Koopmeiners dovunque. Prima eravamo un po’ falliti…”

Spalletti: "Noi siamo stati sotto ritmo"

Spalletti ha parlato a Sky Sport nel post gara: "Noi siamo stati sotto livello come ritmo nel primo tempo anche se l’abbiamo condotta. I primi sei-sette minuti del secondo tempo male infatti il Pisa con la sua intensità e fisicità ci ha creato situazioni difficili dove siamo stati anche fortunati poi però la partita l’abbiamo fatta sempre. Nella ripresa con più qualità e inventiva. Zhegrova ha fatto bene quando è entrato, così come David e ci hanno dato un po’ più di qualità dalla trequarti in su. Siamo riusciti a far gol e in quel momento della partita anche un po’ meritato per come c’eravamo creati qualche spazio dentro l’area di rigore. Dobbiamo fare meglio anche se non abbiamo fatto meglio". Sui cambi: "Zhegrova ha avuto l’influenza, è stato tre giorni con la febbre alta e si è allenato un po’ ieri mattina per cui avevo anche dei dubbi che riuscisse a reggere queste 35’ poi però avevamo l’obbligo di fare il cambio perché non avevamo sbocchi e lui ha questa miccia accesa nelle scelte e nel saltare l’uomo. Io pensavo potesse fare meno visto l’influenza invece è stato dentro bene e ci ha dato qualità. È cresciuto anche Kef (Thuram ndr) nel secondo tempo, mi è piaciuto Miretti quando è entrato e diciamo che è una vittoria che ci da un po’ di entusiasmo e convinzione di quel che sono le nostre possibilità".

La Juve e il calo fisiologico

Sul calo fisiologico l'allenatore ha risposto così: "Sono tutte elementi giusti nell’analisi e di lettura. Dall’inizio non potevo fare diversamente per le condizioni contingenti avute in settimana, effettivamente Koopmeiners poi non si è trovato benissimo o per lo meno non ha eseguito la qualità che serve in quella zona di campo. Però poi siamo stati in campo senza soffrire, mentre sul finire del primo tempo e l'inizio del secondo abbiamo subito la tenacia del Pisa che è stato sfortunato sui due legni. Penso che il nostro peggioramento sia dovuto anche alla buonissima partita fatta dal Pisa, anche l'Inter ha sofferto per 70 minuti. Il Pisa non è fortunatissimo nei dettagli. Noi siamo una buona squadra però dobbiamo anche farlo vedere e non solo dirlo, nel primo tempo siamo stati sotto il livello in troppi elementi".