"Locatelli fuori e la Juve vince", "Le pepite d'oro le trovi così": l'analisi Juve a Dazn

La Juve continua a vincere e lo fa anche in modo sporco come contro il Pisa . Dopo i successi con Bologna e Pisa, arrivano anche i tre punti in un match più complicato e, a tratti, sofferto con i toscani . Spalletti la risolve con i cambi, soprattutto con l'ingresso di Zhegrova e trova poi i gol di Kalulu e del solito Yildiz per scardinare la difesa nerazzurra. L'analisi sui bianconeri arriva da Dazn nel post partita con Hernanes e Ferrara entrambi concordi nell'affermare: "Vittoria importante che dà un grande segnale".

L'analisi Juve nel successo con il Pisa

È Hernanes a iniziare la sua analisi: "I giocatori professionisti devono essere come cercatori d'oro. Perché il ricercatore non trova le pepite in superficie ma devono scavare e il calciatore deve fare la stessa con la motivazione. La Juve ha giocato due ottime partite con Bologna e Roma, è naturale, però quando vai a giocare con il Pisa quella motivazione non è natuale e quindi c'è da ricercarla con il giusto atteggiamento per portare a casa il risultato. Vittoria importantissima, molto sporca, e questo è un grande segnale". Con Ferrara che aggiunge: "La vittoria riporta la Juve in corsa per l'Europa ed è a un punto dalla prima in classifica, al netto che Napoli, Inter e Milan debbano recuperare due partite, supera la Roma e si mette in una posizione ottima. Questa gara con il Pisa la vince con i cambi e le scelte tattiche di Spalletti". E sul gol di Yildiz: "Miretti fa una grande giocata, un giocatore che ha queste qualità. Arriva davanti al portiere e fa una cosa meravigliosa".

I cambi tattici di Spalletti

Ferrara sui cambi tattici di Spalletti sottolinea: "Paradossalmente la Juve vince la partita togliendo Locatelli e arretrando Koopmeiners, inserendo Zhegrova che ha spaccato la partita. È entrato con la testa giusta cosa che invece continua a non capitare a David che quando entra non riesce a dare il contributo che ci si aspetta. Zhegrova ha fatto una gran partita di qualità ma anche di quantità perché lo trovavi in difesa a difendere. La Juve vince una partita delicatissima, a un certo punto aveva anche rischiato, e lo fa in un modo che ti dà grande soddisfazione e soprattutto convinzione".