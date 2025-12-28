"Locatelli fuori e la Juve vince", "Le pepite d'oro le trovi così": l'analisi Juve a Dazn

La Juve continua a vincere e lo fa anche in modo sporco come contro il Pisa. Dopo i successi con Bologna e Pisa, arrivano anche i tre punti in un match più complicato e, a tratti, sofferto con i toscani. Spalletti la risolve con i cambi, soprattutto con l'ingresso di Zhegrova e trova poi i gol di Kalulu e del solito Yildiz per scardinare la difesa nerazzurra. L'analisi sui bianconeri arriva da Dazn nel post partita con Hernanes e Ferrara entrambi concordi nell'affermare: "Vittoria importante che dà un grande segnale".
L'analisi Juve nel successo con il Pisa
È Hernanes a iniziare la sua analisi: "I giocatori professionisti devono essere come cercatori d'oro. Perché il ricercatore non trova le pepite in superficie ma devono scavare e il calciatore deve fare la stessa con la motivazione. La Juve ha giocato due ottime partite con Bologna e Roma, è naturale, però quando vai a giocare con il Pisa quella motivazione non è natuale e quindi c'è da ricercarla con il giusto atteggiamento per portare a casa il risultato. Vittoria importantissima, molto sporca, e questo è un grande segnale". Con Ferrara che aggiunge: "La vittoria riporta la Juve in corsa per l'Europa ed è a un punto dalla prima in classifica, al netto che Napoli, Inter e Milan debbano recuperare due partite, supera la Roma e si mette in una posizione ottima. Questa gara con il Pisa la vince con i cambi e le scelte tattiche di Spalletti". E sul gol di Yildiz: "Miretti fa una grande giocata, un giocatore che ha queste qualità. Arriva davanti al portiere e fa una cosa meravigliosa".
I cambi tattici di Spalletti
Ferrara sui cambi tattici di Spalletti sottolinea: "Paradossalmente la Juve vince la partita togliendo Locatelli e arretrando Koopmeiners, inserendo Zhegrova che ha spaccato la partita. È entrato con la testa giusta cosa che invece continua a non capitare a David che quando entra non riesce a dare il contributo che ci si aspetta. Zhegrova ha fatto una gran partita di qualità ma anche di quantità perché lo trovavi in difesa a difendere. La Juve vince una partita delicatissima, a un certo punto aveva anche rischiato, e lo fa in un modo che ti dà grande soddisfazione e soprattutto convinzione".
Zhegrova, la zeppetta e Ferrara scherza
Ferrara scherza sulla 'zeppetta' di Zhegrova: "Io invece facevo la zappata (ride ndr). Comunque l'ha fatta stasera, quella palla che tocchi il giusto per farla alzare e non dare l'opportunità al difendente di intervenire. Ho la sensazione che possa guadagnarsi il posto da titolare nella prossima gara perché ha dato un'impressione importante, ha cambiato il volto della partita. In quel ruolo, quando hai un giocatore con quelle caratteristiche, saltare l'uomo diventa il suo pane quotidiano. Potrebbe riscoprisi ed entrare in competizione con Conceicao, ora infortunato. Le prossime gare con Cremonese, Sassuolo, Lecce e Cagliari sono un filotto importante e da non sottovalutare, per questo avrà bisogno di un giocatore come lui". E Hernanes aggiunge: "C'è da vedere anche se lui ha i 90'. In questa partita è stato perfetto perché il Pisa era compatto e c'era bisogno di uno come lui".
L'importanza di Spalletti per la Juve
Media punti 2.12 con l'arrivo di Spalletti, seconda solo a quella dello scudetto di Sarri con 2.18 e Hernanes sottolinea la sua importanza: "Essere al di sopra dei due punti a partita è una media molto buona, alla Juve a volte non basta però lui ha cambiato il modo di stare in campo della squadra e ha dato più llibertà mentale ai calciatori. Loro giocano e provano di più per questo i risultati arrivano". Ferrara aggiunge: "Acquisisce ancor più valore perché comunque le altre che ha davanti non stanno correndo tantissimo e quindi questo permette di avere una classifica molto corta".
Buffon e l'aneddoto di Hernanes
Ferrara sull'ingresso di Buffon Jr: "Per un attimo mi sono spaventato perché sembrava volesse entrare con tutta la pettorina, non riusciva quasi a toglierla. Immagino la sua emozione ma anche quella dei genitori, ho visto anche Alena in tribuna a riprendere questa scena incredibile. Io gli faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Mi farebbe piacere dirgli che il primo gol in A il suo papà l'ha subito da me (ride ndr)". Poi Hernanes racconta anche un aneddoto: "Lui e mio figlio andavano in classe insieme ai tempi. L'ho visto che aveva 10 anni circa e ora lo rivedo uomo, entrare contro la Juve è una grande esperienza".
Koopmeiners e la qualità di Yildiz
Ferrara sulla posizione dell'olandese: "Contro gli avversari corti e con poche possibilità di uno contro uno ha faticato, ma lui non ha quelle caratteristiche. È più bravo a mandare in profondità l'attaccante anche se Openda contro il Pisa lo ha fatto poco perché c'era poco spazio". Hernanes continua: "Il calcio è fatto di spazio e di funzione. Spalletti è stato bravo a cambiare il sistema nella ripresa rimettendolo nella sua posizione un po' più arretrata". Poi l'analisi passa su Yildiz: "Con Spalletti può migliorare ancora di più - dice Ferrara -, lui cerca di aiutarlo in tutti i modi e deve essere aiutato anche dalla squadra. Il migliorare passa anche da quelli che sono i risultati della squadra. Lui ha numeri importanti". E Hernanes sottolinea: "Prima era più altalenante nelle prestazioni, aveva bisogno di un allenatore come Spalletti che sa valorizzare le sue qualità. Ha bisogno di questo per continuare a crescere".
"Openda più attivo, David in difficoltà"
L'argomento a chiudere riguarda i due attaccanti della Juve: "Openda lo vedo più attivo, sta prendendo sempre più confidenza. Mentre David non l'ho ancora visto sciolto" sottolinea Hernanes. Anche Ferrara è della stessa linea: "Se c'è un allenatore che può rimettere David nelle condizioni ideali se lo deve andare anche a cercare lui quando viene chiamato in causa. Spalletti è importante. In alcune circostanze è stato titubante come se non avesse quella sicurezza nelle giocate in questo momento. Poi basta poco, un gol come ha fatto Yildiz e riprende fiducia ma ora è in difficoltà. Per Spalletti ora è più importante Openda perché apre gli spazi e dà profondità".
La Juve continua a vincere e lo fa anche in modo sporco come contro il Pisa. Dopo i successi con Bologna e Pisa, arrivano anche i tre punti in un match più complicato e, a tratti, sofferto con i toscani. Spalletti la risolve con i cambi, soprattutto con l'ingresso di Zhegrova e trova poi i gol di Kalulu e del solito Yildiz per scardinare la difesa nerazzurra. L'analisi sui bianconeri arriva da Dazn nel post partita con Hernanes e Ferrara entrambi concordi nell'affermare: "Vittoria importante che dà un grande segnale".
L'analisi Juve nel successo con il Pisa
È Hernanes a iniziare la sua analisi: "I giocatori professionisti devono essere come cercatori d'oro. Perché il ricercatore non trova le pepite in superficie ma devono scavare e il calciatore deve fare la stessa con la motivazione. La Juve ha giocato due ottime partite con Bologna e Roma, è naturale, però quando vai a giocare con il Pisa quella motivazione non è natuale e quindi c'è da ricercarla con il giusto atteggiamento per portare a casa il risultato. Vittoria importantissima, molto sporca, e questo è un grande segnale". Con Ferrara che aggiunge: "La vittoria riporta la Juve in corsa per l'Europa ed è a un punto dalla prima in classifica, al netto che Napoli, Inter e Milan debbano recuperare due partite, supera la Roma e si mette in una posizione ottima. Questa gara con il Pisa la vince con i cambi e le scelte tattiche di Spalletti". E sul gol di Yildiz: "Miretti fa una grande giocata, un giocatore che ha queste qualità. Arriva davanti al portiere e fa una cosa meravigliosa".
I cambi tattici di Spalletti
Ferrara sui cambi tattici di Spalletti sottolinea: "Paradossalmente la Juve vince la partita togliendo Locatelli e arretrando Koopmeiners, inserendo Zhegrova che ha spaccato la partita. È entrato con la testa giusta cosa che invece continua a non capitare a David che quando entra non riesce a dare il contributo che ci si aspetta. Zhegrova ha fatto una gran partita di qualità ma anche di quantità perché lo trovavi in difesa a difendere. La Juve vince una partita delicatissima, a un certo punto aveva anche rischiato, e lo fa in un modo che ti dà grande soddisfazione e soprattutto convinzione".