“Spalletti l’ha sistemata”, “L’ambizione è quella, una dolce condanna”: la Juve su Sky

La Juve doveva vincere e lo ha fatto. I bianconeri a Pisa hanno centrato il quarto successo di fila tra Champions League e Serie A e al momento sono nei primi quattro posti, in attesa della Roma. Il lavoro di Spalletti ha iniziato a dare i suoi frutti e anche l'allenatore sembra ormai centrato e totalmente assorbito dal mondo della Vecchia Signora. Dagli studi di Sky Sport, Padovano e Borghi, hanno elogiato il tecnico bianconero e anche il numero 10, Yildiz, ancora in gol. Poi Condò ha alzato l'asticella nelle ambizioni della Vecchia Signora.
Padovano e l'elogio a Spalletti
L'ex Juve Padovano ha applaudito l'allenatore bianconero: "Una cosa è certa: la mia impressione è che Spalletti abbia sistemato quello che c'era da sistemare, sia sul campo a livello tattico che nella testa di alcuni giocatori che obiettivamente prima rendevano al di sotto delle loro capacità" - ha detto dagli studi di Sky Sport. Poi ha proseguito: "Lui è stato bravo in questo senso, perché probabilmente ha bisogno di allenare i giocatori tutti i giorni". E da qui le differenze con l'esperienza da ct dell'Italia: "In Nazionale non è così perché lo sappiamo bene che i calciatori li hai una volta ogni tanto". Poi occhi puntati sul calendario, con i bianconeri che affronteranno Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari: "Credo che abbia una grandissima opportunità con queste quattro partite che lui dovrà assolutamente vincere se vuole lottare con le squadre che, secondo me, hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus che sono a Napoli e Inter". Nulla è impossibile e lo ha spiegato anche il giornalista Paolo Condò, spiegando come alla Juve guardare in alto sia fisiologico...
Condò e le ambizioni Juve
"Io sono sempre stato abituato a pensare che se ti chiami Juventus, Milan e Inter la classifica la guardi sempre. In ogni momento, in ogni situazione, è la tua ambizione. Perché hanno un tale bacino di tifo che ti spinge che non puoi accontentarti. È una dolce condanna che hanno tre club in Italia e che ultimamente anche il Napoli visti i risultati che ha ottenuto. Ha detto una cosa molto bella Spalletti su Yildiz, nel dopo partita della gara con la Roma. Ha detto: 'Yildiz non si rende conto ancora di quanto sia forte e lo sanno i suoi avversari, ma non lo sa ancora lui’. Secondo me in questo momento puoi traslare questo discorso alla Juventus. Lo ripeto: nelle due gare precedenti ha fatto vedere di cosa può essere capace. Oggi c’è stato un passo indietro che probabilmente era fisiologico".
Borghi esalta Yildiz
Il telecronista e giornalista di Sky Sport ha poi analizzato anche i passi in avanti di Yildiz dal punto di vista dei gol e degli assist: "Nel percorso di crescita di questo talento fuori dal comune adesso sta arrivando una regolarità realizzativa che è un passo molto importante. Perché ok, il livello di prestazione ma quando in tutte le partite metti il gol o l'assist o come contro la Roma, non vai a referto, ma sei il migliore in campo e prendi un palo, vuol dire che stiamo arrivando davvero, dove pensavamo che si potesse arrivare". Uno status a cui tutti i tifosi bianconeri hanno sempre auspicato. E ora sperano che il gioiello turco non si fermi più e che possa regalare qualche gioia al mondo Juve.
La Juve doveva vincere e lo ha fatto. I bianconeri a Pisa hanno centrato il quarto successo di fila tra Champions League e Serie A e al momento sono nei primi quattro posti, in attesa della Roma. Il lavoro di Spalletti ha iniziato a dare i suoi frutti e anche l'allenatore sembra ormai centrato e totalmente assorbito dal mondo della Vecchia Signora. Dagli studi di Sky Sport, Padovano e Borghi, hanno elogiato il tecnico bianconero e anche il numero 10, Yildiz, ancora in gol. Poi Condò ha alzato l'asticella nelle ambizioni della Vecchia Signora.
Padovano e l'elogio a Spalletti
L'ex Juve Padovano ha applaudito l'allenatore bianconero: "Una cosa è certa: la mia impressione è che Spalletti abbia sistemato quello che c'era da sistemare, sia sul campo a livello tattico che nella testa di alcuni giocatori che obiettivamente prima rendevano al di sotto delle loro capacità" - ha detto dagli studi di Sky Sport. Poi ha proseguito: "Lui è stato bravo in questo senso, perché probabilmente ha bisogno di allenare i giocatori tutti i giorni". E da qui le differenze con l'esperienza da ct dell'Italia: "In Nazionale non è così perché lo sappiamo bene che i calciatori li hai una volta ogni tanto". Poi occhi puntati sul calendario, con i bianconeri che affronteranno Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari: "Credo che abbia una grandissima opportunità con queste quattro partite che lui dovrà assolutamente vincere se vuole lottare con le squadre che, secondo me, hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus che sono a Napoli e Inter". Nulla è impossibile e lo ha spiegato anche il giornalista Paolo Condò, spiegando come alla Juve guardare in alto sia fisiologico...