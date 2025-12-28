“Spalletti l’ha sistemata”, “L’ambizione è quella, una dolce condanna”: la Juve su Sky

La Juve doveva vincere e lo ha fatto. I bianconeri a Pisa hanno centrato il quarto successo di fila tra Champions League e Serie A e al momento sono nei primi quattro posti, in attesa della Roma. Il lavoro di Spalletti ha iniziato a dare i suoi frutti e anche l'allenatore sembra ormai centrato e totalmente assorbito dal mondo della Vecchia Signora. Dagli studi di Sky Sport, Padovano e Borghi, hanno elogiato il tecnico bianconero e anche il numero 10, Yildiz , ancora in gol. Poi Condò ha alzato l'asticella nelle ambizioni della Vecchia Signora.

Padovano e l'elogio a Spalletti

L'ex Juve Padovano ha applaudito l'allenatore bianconero: "Una cosa è certa: la mia impressione è che Spalletti abbia sistemato quello che c'era da sistemare, sia sul campo a livello tattico che nella testa di alcuni giocatori che obiettivamente prima rendevano al di sotto delle loro capacità" - ha detto dagli studi di Sky Sport. Poi ha proseguito: "Lui è stato bravo in questo senso, perché probabilmente ha bisogno di allenare i giocatori tutti i giorni". E da qui le differenze con l'esperienza da ct dell'Italia: "In Nazionale non è così perché lo sappiamo bene che i calciatori li hai una volta ogni tanto". Poi occhi puntati sul calendario, con i bianconeri che affronteranno Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari: "Credo che abbia una grandissima opportunità con queste quattro partite che lui dovrà assolutamente vincere se vuole lottare con le squadre che, secondo me, hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus che sono a Napoli e Inter". Nulla è impossibile e lo ha spiegato anche il giornalista Paolo Condò, spiegando come alla Juve guardare in alto sia fisiologico...