Retroscena Juve: sfuriata Spalletti a Pisa negli spogliatoi! Cosa ha mandato fuori di testa Luciano

Spalletti su Locatelli

Nessun caso, invece, dopo la sostituzione di Manuel Locatelli. Un episodio che certamente ha attirato l’attenzione dei tifosi, ma che non ha retroscena peccaminosi. La richiesta di spiegazioni del capitano è stata rispedita subito al mittente da Spalletti. Ma in conferenza stampa Lucio ha argomentato il suo punto di vista: "Locatelli l’ho tolto perché era stato ammonito, non per demerito suo. Si sa che in alcuni momenti, quando ci sono continui ribaltamenti di fronte perché il Pisa ha gamba e fisicità, capita che metti la gamba e arrivi un po’ ritardo. E poi prendi un giallo che compromette la partita. Io invece ho dei calciatori forti fuori e Miretti è entrato benissimo". Episodio smontato così. E la tensione in campo, normale anche per l’adrenalina che scorre a fiumi, è stata subito smorzata da Spalletti in conferenza. Per evitare dispersione di energie. Per scongiurare che il giocattolo si ammacchi: far crollare il castello proprio adesso sarebbe stato un delitto.