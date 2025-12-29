Conceicao verso la convocazione, chance David: Juve-Lecce, turnover Spalletti

TORINO - Un giorno di riposo, per smaltire le fatiche di Pisa, e ripresentarsi alla Continassa con testa e gambe fresche in vista del prossimo match di campionato. Niente allenamento oggi: l’operazione Lecce scatterà solo a partire da domani. Tre giorni di lavoro in cui Spalletti potrebbe mettere a punto una serie di rotazioni per far rifiatare alcuni dei suoi fedelissimi, per via dell’impegno successivo ravvicinato con il Sassuolo. Ieri, come da prassi, la squadra ha svolto la seduta di scarico, ad eccezione di Francisco Conceiçao e Juan Cabal, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.