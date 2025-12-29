Conceicao verso la convocazione, chance David: Juve-Lecce, turnover Spalletti

TORINO - Un giorno di riposo, per smaltire le fatiche di Pisa, e ripresentarsi alla Continassa con testa e gambe fresche in vista del prossimo match di campionato. Niente allenamento oggi: l’operazione Lecce scatterà solo a partire da domani. Tre giorni di lavoro in cui Spalletti potrebbe mettere a punto una serie di rotazioni per far rifiatare alcuni dei suoi fedelissimi, per via dell’impegno successivo ravvicinato con il Sassuolo. Ieri, come da prassi, la squadra ha svolto la seduta di scarico, ad eccezione di Francisco Conceiçao e Juan Cabal, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.
Ballottaggio Chico-Zhegrova
Il colombiano - costretto a saltare le ultime due uscite per via di un affaticamento muscolare - non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per il Lecce. Più probabile il rientro per Reggio Emilia. Discorso diverso per l’ex Porto che, invece, spinge per esserci all’Allianz sabato pomeriggio. In settimana intensificherà i carichi di lavoro per sperare quantomeno nella convocazione. Difficile, però, che Spalletti possa scegliere di rischiarlo dal primo minuto. Motivo per cui sono al rialzo le quotazioni di Edon Zhegrova, specie dopo l’eccellente ingresso a gara in corso contro il Pisa. Dopo l’esperimento di Bologna, per l’ex Lilla sarebbe solo la seconda chance da titolare dal suo arrivo in bianconero. Un altro piccolo passo verso la condizione ideale a cui auspica Spalletti, costretto fin qui - come Tudor - a usarlo con il contagocce per non correre il rischio di perderlo nuovamente per infortunio. Se invece il tecnico volesse tenersi Edon come arma a gara in corso, l’assetto bianconero dovrebbe riprendere le sembianze del 3-5-2 visto sabato sera.
Chance per David
A prescindere dal modulo, in difesa Spalletti potrebbe concedere un turno di riposo - presumibilmente - a uno tra Bremer e Kelly, con Koopmeiners e Kalulu a completare il trio di difesa. In regia Miretti, anche lui protagonista in positivo della prova di Pisa, insidia la coppia Locatelli-Thuram. Sugli esterni uno tra McKennie e Cambiaso potrebbe rifiatare, in favore di Kostic. Davanti va verso la riconferma Yildiz, con Openda che invece stavolta potrebbe lasciare spazio a David, fuori dai titolari in entrambe le ultime due uscite di campionato.