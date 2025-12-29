Dalla Juve in superficie alla brusca frenata mercato, l’analisi Sky: “Rinnovo? Forse va in America”

La Juve è da scudetto? Il dibattito

"La nuova Juventus può essere da scudetto?". Caressa incalza così i suoi ospiti per parlare dei bianconeri. Marchegiani: "Forse. A me ancora non convince, pur avendo inanellato una serie di risultati positivi non ci dimentichiamo che Inter, Milan e Napoli hanno una partita in meno quindi i punti di distacco potrebbero essere di più. È una squadra sicuramente in crescita, sta trovando delle soluzioni però non la vedo così lanciata, può sfruttare questo calendario che è alla portata. Questo aiuta in un momento in cui la squadra sta crescendo. Spalletti sta mettendo delle bandierine, alcuni giocatori sono quelli poi ci sono delle soluzioni che mi fanno venire qualche dubbio. Mi sorprende che le cose che funzionano vengano in qualche maniera cambiate, nella sua percezione della squadra pensa possano essere migliorate. Che Spalletti sia l'allenatore giusto per la Juve io non ho dubbi ma io non vado oltre, la gara col Pisa non mi ha entusiasmato ma l'ha vinta da squadra più strutturata".

I dubbi di Bergomi e la Juve in superficie

Bergomi: "Io ho sempre detto che è la squadra che mi mette tanti dubbi però è in crescita. Spalletti ha trovato la formazione o comunque come metterla in campo. Io, se dovesse reggere dietro questa squadra può essere pericolosa: se Kalulu, gioca sempre con attenzione e velocità, se Bremer, non si fa male, e anche Kelly, che è sottovalutato ma ha un buon mancino... Mi fermo qui". Chiude Bucciantini: "Dopo Bologna dissi 'qui comincia la Juve'. Curiosamente sono arrivate tre vittorie come all'inizio della stagione, quando comincia qualcosa di buono e ci speri poi non sono riusciti a dare continuità. Ci sono delle forze consolidate negli ultimi anni ma la Juve sta venendo in superficie. Io per la prima volta vedo sia una forma e sia una sostanza, quando cresci e migliori poi puoi andare oltre te stesso. La Juventus negli ultimi anni è stata lì con le più forti ma non ha saputo trattenerli anche per inesperienza in alcune situazioni dell'allenatore, Spalletti in questo ha più esperienza ma soprattutto lo dico per la credibilità di alcuni messaggi". Marchegiani risponde: "Secondo me l'idea non è così realizzata, la sta cercando e lo vedi dalla posizione di Koopmeiners a Pisa... Non mi permetto di dire è sbagliato però mi sembrano ancora molti tentativi rispetto a quel che diceva Marco".