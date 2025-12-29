Dalla Juve in superficie alla brusca frenata mercato, l’analisi Sky: “Rinnovo? Forse va in America”

La Juve dà continuità agli ultimi risultati positivi con la vittoria sul Pisa che apre un calendario abbordabile, almeno sulla carta, per i bianconeri. Una serie di impegni che, guardando anche alle tre squadre davanti (ovvero Inter, Milan e Napoli) può anche aiutare per ridurre in qualche modo il gap con la vetta della classifica. Per questo a Sky Club il dibattito si accende proprio sulle possibilità scudetto della formazione allenata da Spalletti. Tanti i dubbi e i temi trattati tra cui anche il mercato, ormai imminente, per cercare rinforzi e movimenti per consegnare al tecnico giocatori funzionali.
La Juve è da scudetto? Il dibattito
"La nuova Juventus può essere da scudetto?". Caressa incalza così i suoi ospiti per parlare dei bianconeri. Marchegiani: "Forse. A me ancora non convince, pur avendo inanellato una serie di risultati positivi non ci dimentichiamo che Inter, Milan e Napoli hanno una partita in meno quindi i punti di distacco potrebbero essere di più. È una squadra sicuramente in crescita, sta trovando delle soluzioni però non la vedo così lanciata, può sfruttare questo calendario che è alla portata. Questo aiuta in un momento in cui la squadra sta crescendo. Spalletti sta mettendo delle bandierine, alcuni giocatori sono quelli poi ci sono delle soluzioni che mi fanno venire qualche dubbio. Mi sorprende che le cose che funzionano vengano in qualche maniera cambiate, nella sua percezione della squadra pensa possano essere migliorate. Che Spalletti sia l'allenatore giusto per la Juve io non ho dubbi ma io non vado oltre, la gara col Pisa non mi ha entusiasmato ma l'ha vinta da squadra più strutturata".
I dubbi di Bergomi e la Juve in superficie
Bergomi: "Io ho sempre detto che è la squadra che mi mette tanti dubbi però è in crescita. Spalletti ha trovato la formazione o comunque come metterla in campo. Io, se dovesse reggere dietro questa squadra può essere pericolosa: se Kalulu, gioca sempre con attenzione e velocità, se Bremer, non si fa male, e anche Kelly, che è sottovalutato ma ha un buon mancino... Mi fermo qui". Chiude Bucciantini: "Dopo Bologna dissi 'qui comincia la Juve'. Curiosamente sono arrivate tre vittorie come all'inizio della stagione, quando comincia qualcosa di buono e ci speri poi non sono riusciti a dare continuità. Ci sono delle forze consolidate negli ultimi anni ma la Juve sta venendo in superficie. Io per la prima volta vedo sia una forma e sia una sostanza, quando cresci e migliori poi puoi andare oltre te stesso. La Juventus negli ultimi anni è stata lì con le più forti ma non ha saputo trattenerli anche per inesperienza in alcune situazioni dell'allenatore, Spalletti in questo ha più esperienza ma soprattutto lo dico per la credibilità di alcuni messaggi". Marchegiani risponde: "Secondo me l'idea non è così realizzata, la sta cercando e lo vedi dalla posizione di Koopmeiners a Pisa... Non mi permetto di dire è sbagliato però mi sembrano ancora molti tentativi rispetto a quel che diceva Marco".
Zhegrova e i numeri col Pisa
Nei primi 60' la Juve ha tirato tre volte in porta e ha creato lo 0.39 di Xg con 54 passaggi nell'ultimo terzo di campo mentre con Zhegrova ha alzato notevolmente la pericolosità: quattro le occasioni create, con l'1.35 di Xg e ben 74 passaggi nell'ultimo terzo di campo oltre ad aver completato 3 dribbling, uno in più rispetto alla sua assenza durante la partita contro il Pisa. Bergomi sottolinea: "I dati di Zhegrova non mi sorprendono, anche se guardando la partita per me lui non può giocare titolare. Però è il calcio di oggi, se vuoi saltare l'uomo o andare in contropiede devi avere questo tipo di calciatori. Se entra quando gli altri sono stanchi lui può incidere". E continua Costacurta: "Per me anche giocando in questo modo non è da scudetto. Non ha i giocatori forti per vincere il campionato come li hanno le altre squadre. Nonostante abbia un allenatore molto bravo e che migliorerà i giocatori a disposizione, ma per lo scudetto è presto".
Futuro McKennie, rinnovo Yildiz e Frattesi: il mercato Juve
Il mercato Juve è uno dei temi al Club. Marchetti spiega la situazione su Frattesi: "La Juventus è sempre alla finestra, la valutazione che ne fa l'Inter è attorno ai 30 milioni di euro e contropartite tecniche in questo momento non ce ne sono. Una chiave per sbloccare la situazione potrebbe essere Muharemovic, di cui i bianconeri detengono il 50% della futura rivendita, chiaramente in prospettiva". Sul rinnovo di McKennie: "Non sta trovando ancora l'accordo. Da quel che ci risulta potrebbe andare in America a fine contratto e se dovesse venire concretamente questo tema potrebbe lasciare già a gennaio. Questo metterebbe la Juve in difficoltà vista la sua versatilità, oltre al rendimento. Attacco? Per non si sta parlando di questo argomento perché comunque a febbraio tornerà Vlahovic". Su Perin: "Potrebbe andare via e tornare al Genoa. Per questo la Juve ha chiesto informazioni alla Lazio su Mandas". A chiudere sul rinnovo di Yildiz: "Si sta ragionando a un prolungamento del contratto per legarsi ancora di più al club". A chiudere: "Al Milan piace Gatti ma mi è giunta voce di una brusca frenata".
