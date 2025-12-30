Calciomercato Juve, ora tocca a Comolli: Gatti e Miretti sul piatto, Schlager e Frattesi temi caldi

TORINO - Sette vittorie nelle ultime otto partite non hanno cambiato niente nei piani della Juve . E, no, non è vero che la rosa sarebbe difficilmente migliorabile, una considerazione tipica di chi prima di affacciarsi al mese di gennaio riesce a raggranellare una serie di risultati positivi. La Juve è notevolmente migliorabile. O meglio: c’è un allenatore che si affaccia alla prima finestra utile per poter avere giocatori adatti alla sua idea di calcio. Luciano Spalletti avrà voce in capitolo nelle mosse bianconere. Ma lo stesso Spalletti sa benissimo che cosa aspettarsi. Tradotto: un mercato di opportunità. Una sessione creativa e di attesa. Di studio, di valutazione attenta su tutte le chances che si presenteranno verso la seconda metà di gennaio. In entrata, dunque, è quasi impossibile aspettarsi nuovi giocatori per le prossime partite: Lecce, Sassuolo e Cremonese - almeno queste sfide - si affronteranno con le forze attualmente a disposizione, al netto degli infortunati e di eventuali squalifiche.

Gatti e Miretti hanno mercato

Il mercato di gennaio prenderà forma solo al giro di boa. A maggior ragione se non si dovessero registrare uscite a titolo definitivo o comunque operazioni che possano agevolare un introito consistente. Nella rosa attuale, a meno che Damien Comolli e Marco Ottolini non si dimostrino così bravi a convincere qualche club di Premier League a prendere Joao Mario a titolo definitivo (visto lo scarso minutaggio avuto finora non sarà semplicissimo), ci sono solo due elementi considerati sacrificabili. Non per questo saranno sacrificati e di sicuro la loro appetibilità in uscita non è un riflesso diretto di quanto fatto vedere in campo. Ma Federico Gatti e Fabio Miretti, per motivi e logiche differenti, hanno mercato. E possono garantire alla Juve due comode plusvalenze e una buona somma da reinvestire subito sul mercato.