Pjanic: “Spalletti con Yildiz e... Tonali, Juve boom. Luciano una garanzia, Kenan classe e talento"

Il sorriso che mostra nei saloni della Madinat Jumeirah Arena a Dubai, dov’era presente per la prima edizione del World Sports Summit , è quello di chi la sa lunga. E non potrebbe essere altrimenti per chi conosce molto bene il tecnico di Certaldo. Quel Luciano Spalletti il cui avvento al timone della formazione bianconera sembra aver, radicalmente, mutato gli scenari stagionali della Juve . Almeno secondo l’ex numero 5 bianconero: "La risalita della Juve in classifica non mi ha affatto sorpreso, anzi posso dire che me lo aspettavo con l’arrivo di Spalletti. Luciano a questi livelli è una garanzia. Ce ne sono pochi bravi come lui. Fa la differenza". Parola di Miralem Pjanic . Uno che il valore della maglia bianconera lo conosce bene e soprattutto sa come si vince. D’altronde la bacheca del regista bosniaco con la Signora parla chiaro: 4 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia tra il 2016 e il 2020 a suggellare un quadriennio fantastico. Tanto da diventare uno degli idoli del popolo bianconero. Non a caso era stato ribattezzato “il pianista” per la melodia di gioco brillante e piacevole che sapeva dare alla squadra con le sue giocate. Il leader di una mediana che dal suo addio fatica ancora a trovare un architetto in grado di alzare il livello a suon di verticalizzazioni illuminati. Sono passati cinque anni e mezzo, eppure dopo la cessione di Pjanic al Barça nessuno è più riuscito a lasciare il segno in cabina di regia.

Con sette vittorie nelle ultime otto partite tra campionato e coppe in casa bianconera sono tornati ad ammiccare alla parola Scudetto. La vede possibile una remuntada tricolore? "La Juventus grazie al lavoro di Spalletti sta crescendo e migliorando gara dopo gara, pertanto non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo".

Soprattutto con un Yildiz così… "Kenan è davvero bravo. Sta diventando un grande giocatore e ha tutto per essere un campione. Ha classe e talento: mi piace molto".