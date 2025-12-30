Frattesi alla Juve, la pista mercato si scalda: l’Inter apre alla nuova formula

TORINO - È la pista prioritaria, la prima scelta per rinforzare un reparto che ha urgente bisogno di giocatori ibridi e duttili, capaci di muoversi dalla mediana alla trequarti a seconda del modulo. Davide Frattesi risponde perfettamente a questo identikit e non è un caso che il suo primo sponsor sia Luciano Spalletti , che in Nazionale ha potuto valorizzarne al massimo le qualità. Con l’Italia Frattesi è diventato il miglior marcatore della gestione del ct, con 7 reti in 22 presenze, agendo sia da mezzala in un centrocampo a tre sia da seconda punta, con libertà totale di movimento sul fronte offensivo. Un profilo che oggi manca alla Juventus : Thuram potrebbe avvicinarsi a quel ruolo, ma l’assenza di un play puro limita le soluzioni di Spalletti, anche alla luce dei recenti progressi nella costruzione della manovra con Khéphren più a suo agio nel dividere i compiti di regia con Locatelli.

Juve e Inter al lavoro per Frattesi

Nelle ultime settimane Juventus e Inter, che non ha mai chiuso alla cessione dell’ex Sassuolo, hanno valutato diverse soluzioni per sbloccare l’operazione Frattesi. Dopo il “no” secco di Comolli allo scambio con Thuram, la possibile chiave dell’affare sembrava il passaggio in nerazzurro di Muharemovic, sul quale la Juve vanta il 50% della futura rivendita. Un suo acquisto da parte dell’Inter avrebbe consentito ai bianconeri di abbassare sensibilmente il prezzo di Frattesi, valutato finora 35 milioni. Il problema è che il Sassuolo non sembra intenzionato a privarsi del centrale bosniaco, protagonista anche nell’ultimo pareggio contro il Bologna, se non davanti a un’offerta irrinunciabile.

Prestito oneroso e alternative low cost: le mosse della Juve

Muharemovic, con il passare delle settimane, sta attirando l’interesse di diversi club di Premier League, pronti a superare le valutazioni iniziali del Sassuolo (circa 25 milioni). Più probabile, quindi, una sua cessione rimandata a giugno. Presa nota della situazione, la Juventus si è attivata per trovare una via alternativa per arrivare a Frattesi: l’idea è quella di un prestito oneroso da circa 4 milioni con obbligo di riscatto condizionato, formula che non dispiace all’Inter, ora al lavoro sulle condizioni che farebbero scattare l’obbligo. Sullo sfondo restano infine due profili low cost per il centrocampo bianconero: Quinten Timber e Xaver Schlager, entrambi in scadenza con Feyenoord e Lipsia.

