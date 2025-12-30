McKennie-Juve, non è finita: l'agente furioso, "Bugie e propaganda, ora basta"

La cura Spalletti sta funzionando molto bene su McKennie . L'americano è un vero e proprio jolly per il tecnico bianconero: ovunque lo mette, fa bene. Perfetto per il cialcio ai aggressione e riempimento degli spazi, grazie al grande dinamismo del centrocampista. Per gli avversari in queste ultiime partite è stato imprevedibile e difficile da marcare: se lo sono travati sulla fascia o anche dentro l'area a staccare. Al centro dell'attenzione c'è però il contratto che lo lega alla Juventus , che andrà in scadenza nel nuovo anno. Quindi i bianconeri potrebbero rischiare di perderlo a zero, qualora non dovesse arrivare un prolungamento. Ma al momento non ci sono problemi tra le parti e ci ha pensato direttamente l'agente di Weston, Cory Gibbs, a fare chiarezza e smontare le news di un possibile addio già scritto.

McKennie-Juve, l'agente fa chiarezza

Le notizie sul futuro di McKennie sono arrivate anche dall'altra parte del mondo, dove in America sperano in un suo approdo. Per diversi media l'accordo verbale si sarebbe bloccato a causa di commissioni richieste dagli agenti, che avrebbero poi portato a un congelmaneto della trattativa. Notizie false, che hanno portato ora a una risposta secca da parte del suo procuratore. Così come le voci sulla presunta volontà del centrocampista americano di giocare in Mls e lasciare quindi il club bianconero a zero. Tutto infondato, come ribadito da Cory Gibbs con un commento sui social: "Di solito non rispondo ai post sui social media, ma quando vengono diffuse informazioni false, soprattutto da profili verificati, devo intervenire. Sono l'agente di Weston e posso confermare che tutto quanto segue è FALSO. Informatevi sui fatti prima di diffondere bugie e propaganda". Parole dure e dirette per evitare che si vada a complicare la posizione di McKennie alla Juventus. Il suo ruolo nello spogliatoio è molto importante, porta tranquillità e serenità. E in campo ora sta facendo la differenza. Da poco ha festeggiato anche le 200 presenze con la Vecchia Signora e la sua voglia di bianconero resta evidente. Quindi nulla è finito e niente si può dar per scontato.