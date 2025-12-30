Addio alla Juve, riparte dalla Serie B: dal legame con Giuntoli alla nuova avventura

Stefano Stefanelli prossimo a concludere il proprio ciclo alla Juventus. Il capo scout bianconero ed ex braccio destro di Cristiano Giuntoli , è pronto a risolvere il contratto che lo lega alla Vecchia Signora per sposare il progetto Empoli. Il club toscano, che chiuderà il 2025 al 9º posto della Serie B, ha infatti optato per un rimpasto alla dirigenza decidendo per l'esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi , la cui poltrona è pronta a essere assegnata al dirigente Juve: per lui, in pentola un contratto con scadenza al 2028.

Esonero Gemmi: la nota dell'Empoli

Questo il comunicato con cui l'Empoli annuncia gli esoneri di Gemmi e del responsabile scouting Armando Perna: "Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting. A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".