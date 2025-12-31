Vlahovic dalla Juve al Barcellona: Milan avvisato! Allegri, Gatti via solo così

MILANO - Cosa farà il Milan in questa finestra di calciomercato invernale? Il primo acquisto sarà ufficiale venerdì mattina, quando grazie alla deroga concessa dalla Figc, i rossoneri potranno depositare il contratto e il transfer di Niclas Füllkrug che è già agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tedesco è arrivato a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e farà la sua prima comparsa nella distinta milanista proprio venerdì sera contro il Cagliari. In Sardegna, accanto a Christian Pulisic, ci sarà il redivivo Christopher Nkunku, autore di una doppietta con l’Hellas Verona. L’attaccante francese è nel mirino del Fenerbahçe, che per prenderlo dovrà fare una proposta a titolo definitivo al Milan da almeno 35 milioni più bonus. Dal quarto piano di via Aldo Rossi non intendono accettare proposte in prestito con diritto o con obblighi che abbiano scadenze lunghe per far arrivare soldi sul conto corrente milanista. In più c’è anche un logico dibattito interno sull’opportunità o meno di vendere Nkunku, perché l’ex Chelsea e Lipsia sa già come si lavora a Milanello e non sembra essere interessato a un nuovo cambio di maglia.