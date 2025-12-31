Vlahovic dalla Juve al Barcellona: Milan avvisato! Allegri, Gatti via solo così

MILANO - Cosa farà il Milan in questa finestra di calciomercato invernale? Il primo acquisto sarà ufficiale venerdì mattina, quando grazie alla deroga concessa dalla Figc, i rossoneri potranno depositare il contratto e il transfer di Niclas Füllkrug che è già agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tedesco è arrivato a Milanello con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e farà la sua prima comparsa nella distinta milanista proprio venerdì sera contro il Cagliari. In Sardegna, accanto a Christian Pulisic, ci sarà il redivivo Christopher Nkunku, autore di una doppietta con l’Hellas Verona. L’attaccante francese è nel mirino del Fenerbahçe, che per prenderlo dovrà fare una proposta a titolo definitivo al Milan da almeno 35 milioni più bonus. Dal quarto piano di via Aldo Rossi non intendono accettare proposte in prestito con diritto o con obblighi che abbiano scadenze lunghe per far arrivare soldi sul conto corrente milanista. In più c’è anche un logico dibattito interno sull’opportunità o meno di vendere Nkunku, perché l’ex Chelsea e Lipsia sa già come si lavora a Milanello e non sembra essere interessato a un nuovo cambio di maglia.
La lista di Max
In più, l’arrivo di un nuovo attaccante al suo posto andrebbe a riproporre quanto visto lo scorso anno con Santiago Gimenez: un impatto immediato magari positivo, ma poi delle difficoltà ambientali se questo dovesse arrivare dall’estero. Discorso diverso se l’attaccante provenisse già dal campionato italiano, il che abbatterebbe ogni tipologia di adattamento alla Serie A. Con gli eventuali soldi di Nkunku, un nome che è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri è certamente quello di Moise Kean (che l’allenatore avrebbe voluto in estate). La situazione della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti e il ragazzo, anche in prospettiva nazionale, potrebbe anche chiedere di andar via visto il rapporto ormai incrinato con la tifoseria. Ovviamente il valore del suo cartellino è crollato dai 52 milioni della clausola estiva, ma molto dipenderà anche da come verrà ridisegnata la viola dopo l’arrivo di Fabio Paratici.
Sogno Milan
L’altro sogno estivo del Milan è stato Dusan Vlahovic, ma sul serbo della Juventus pare che si sia inserito forte il Barcellona, che in estate perderà Robert Lewandowski a zero. E ricordiamo come il Milan, ai primi di ottobre, prese informazioni sull’attaccante polacco tramite il suo agente, che è quel Pini Zahavi che cura anche gli interessi di Nkunku. Intrecci tra gennaio e l’estate che possono accendere un mercato lungo sei mesi. E il Milan guarda anche alla situazione contrattuale di Adam Marusic, in scadenza con la Lazio. Se non rinnoverà, potrebbe essere lui il vice Saelemaekers a parametro zero. L’altra grande necessità, tecnica e numerica, è quella di inserire un difensore centrale al pacchetto già a disposizione del mister rossonero.
Non tramonta la pista Gatti
Igli Tare è sempre operativo e con le antenne dritte per capire se ci saranno delle opportunità sul tema, ma al momento non c’è grande fretta per intervenire. Il profi lo sul quale è stato fatto qualche sondaggio esplorativo è quello di Mario Gila della Lazio, ma la valutazione fatta da Claudio Lotito è molto alta: non meno di 30- 35 milioni. L’altro nome emerso, nel gradimento di Massimiliano Allegri, è quello dello juventino Federico Gatti. Ma anche qui si parla di operazioni che i club detentori del cartellino non hanno intenzione di fare con formule temporanee: se si vuole il calciatore, c’è da sborsare moneta sonante. Ecco perché i radar sono accesi, con l’operazione difensore che potrebbe concretizzarsi nella seconda metà di gennaio.
