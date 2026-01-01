 Calciomercato Juve, sondaggio Sorloth. Miretti può portare Samardzic 

Un nove, ma anche un nove e mezzo. La Juve è alla ricerca di un attaccante con una duplice valenza. Che intanto sia una punta a tutti gli effetti, in grado così di diventare alter ego di Dusan Vlahovic e magari di compensare il deficit fisico in attesa del ritorno del serbo (non avverrà prima della fine di febbraio); che sia poi mobile, che possa essere all’occorrenza un vice Yildiz, lavorare tra fascia e parte centrale, magari a ridosso di un centravanti in un possibile 3-5-2. Insomma: senza fissarsi sui moduli - e Spalletti non potrebbe essere più chiaro -, il punto è che un giocatore con dei gol nelle gambe potrebbe tornare estremamente utile. E soprattutto, ecco, è necessario. Perché basta un raffreddore a Kenan e la Juventus cade giù, e perché, come a Pisa, senza Conceiçao e con questo Zhegrova a mezzo servizio, è oggettivamente più difficile creare. Perciò, variare. Cambiare pure modo di aggredire la porta avversaria. Provare a spuntarla con palloni più sporchi, a volte più alti, o comunque con altre direzioni rispetto al giropalla su cui c’è ancora tanto lavoro da fare.