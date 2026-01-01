Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, un grande dubbio fino alla fine e una sfida davanti

Giorni di intensi per la Juventus , che ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 all'insegna del lavoro sul campo. Mentre la dirigenza si guarda attorno visto l'inizio del calciomercato , sabato i bianconeri sono attesi dalla sfida al Lecce , fondamentale per proseguire nella scia positiva dell'ultimo periodo. Una gara importante, ovviamente, per la classifica : l'ultimo posto utile in zona Champions è occupato dalla Roma, soltanto a 1 lunghezza dalla Juve. Al via l'operazione sorpasso dunque, con Luciano Spalletti che ragiona su quello che potrebbe essere l'11 migliore da schierare allo Stadium, al netto delle defezioni e degli acciacchi.

Juve, la probabile per il Lecce

Bianconeri in campo con l'ormai consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, con Perin ad accomodarsi in panchina (per quest'ultimo saltato il ritorno al Genoa). Capitolo difesa: Cabal non è ancora al top della condizione e non sarà convocato, il recupero almeno per riaverlo in gruppo potrebbe essere la sfida di martedì 6 gennaio in casa del Sassuolo. Assenti ancora anche Gatti, che potrebbe rivedersi col Cagliari il 17, e Rugani (il cui rientro è fissato per febbraio).

Dunque per la sfida con il Lecce Spalletti pronto ad affidarsi al terzetto già visto nelle sfide con Roma e Pisa, e cioè quello composto da Kalulu come braccetto destro, Kelly come braccetto sinistro e Bremer in mezzo. C'è un unico dubbio, ed è sul difensore inglese: ha giocato praticamente sempre e potrebbe necessitare di un turno di riposo, con Koopmeiners al suo posto. Se invece Kelly dovesse essere regolarmente titolare, per l'ex Atalanta potrebbe profilarsi altro...