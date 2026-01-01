Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, un grande dubbio fino alla fine e una sfida davanti

Giorni di intensi per la Juventus, che ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 all'insegna del lavoro sul campo. Mentre la dirigenza si guarda attorno visto l'inizio del calciomercato, sabato i bianconeri sono attesi dalla sfida al Lecce, fondamentale per proseguire nella scia positiva dell'ultimo periodo. Una gara importante, ovviamente, per la classifica: l'ultimo posto utile in zona Champions è occupato dalla Roma, soltanto a 1 lunghezza dalla Juve. Al via l'operazione sorpasso dunque, con Luciano Spalletti che ragiona su quello che potrebbe essere l'11 migliore da schierare allo Stadium, al netto delle defezioni e degli acciacchi.
Juve, la probabile per il Lecce
Bianconeri in campo con l'ormai consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, con Perin ad accomodarsi in panchina (per quest'ultimo saltato il ritorno al Genoa). Capitolo difesa: Cabal non è ancora al top della condizione e non sarà convocato, il recupero almeno per riaverlo in gruppo potrebbe essere la sfida di martedì 6 gennaio in casa del Sassuolo. Assenti ancora anche Gatti, che potrebbe rivedersi col Cagliari il 17, e Rugani (il cui rientro è fissato per febbraio).
Dunque per la sfida con il Lecce Spalletti pronto ad affidarsi al terzetto già visto nelle sfide con Roma e Pisa, e cioè quello composto da Kalulu come braccetto destro, Kelly come braccetto sinistro e Bremer in mezzo. C'è un unico dubbio, ed è sul difensore inglese: ha giocato praticamente sempre e potrebbe necessitare di un turno di riposo, con Koopmeiners al suo posto. Se invece Kelly dovesse essere regolarmente titolare, per l'ex Atalanta potrebbe profilarsi altro...
Centrocampo, le scelte di Spalletti
Capitolo mediana: nel centrocampo a quattro di Spalletti si va verso la linea delle certezze. Contro il Lecce, infatti, in mezzo pronto a venire schierato il tandem composto da capitan Locatelli e Thuram. Per quanto riguarda le corsie esterne, invece: Cambiaso e Mckennie pronti a scendere in campo ancora una volta sulle fascie bianconere. Il centrocampista statunitense (con un futuro alla Juve ancora possibile nonostante il contratto in scadenza) si sta dimostrando ancora una volta utilissimo per l'abbinamento di efficacia e duttilità tattica. E così che sia da sottopunta, da mezzala, da mediano o da tuttafascia riesce sempre a garantire una prestazione ampiamente sufficiente. Dunque Spalletti intenzionato a inserirlo ancora una volta da laterale.
Trequarti, il grande dubbio. David-Openda...
Dal centrocampo all'attacco. Sulla trequarti, neanche a dirlo, uno dei due posti verrà occupato da Kenan Yildiz: il 10 sempre più leader, tecnico e non solo, della squadra bianconera, e con il rinnovo sempre più vicino. Ma chi al suo fianco, dietro l'unica punta? Il grande punto interrogativo è rappresentato da Conceicao. Non è ancora al meglio della condizione, il miglioramento è graduale: il portoghese sembra andare verso la convocazione per il match con il Lecce, il dubbio sembra dover rimanere fino alla fine per Spalletti, che spera di recuperarlo.
Se l'ex Porto non dovesse farcela o almeno non dall'inizio, chi scenderà in campo sulla trequarti dunque? Zhegrova non sembra essere ancora in grado di partire titolare e sulla trequarti con Yildiz a giocare potrebbe essere nuovamente Koopmeiners. D'altronde Spalletti all'olandese sembra non voler mai rinunciare - bonus scaramantico, con il Lecce è già andato a segno l'anno scorso), e così nel caso non dovesse schierarlo in difesa al posto di Kelly per l'ex Atalanta potrebbe profilarsi un posto dietro la punta. Se però Koopmeiners dovesse essere schierato nel terzetto arretrato, ecco che per Zhegrova (o Miretti, occhio) si aprirebbero spiragli di titolarità. Infine la scelta sull'attacco: nelle ultime due sfide Spalletti ha optato per Openda, David sembra essere ancora dietro.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao/Zhegrova, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
