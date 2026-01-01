Conceicao, Spalletti sorride: le ultime dall'allenamento Juve di Capodanno

Neanche il tempo di digerire il cenone di San Silvestro, che per la Juventus è subito il tempo di tornare in campo ad allenarsi. La squadra di Spalletti , infatti, sabato 3 gennaio alle 18:00 affronterà il Lecce e sta già cominciando a preparare la partita ( qui la probabile formazione ). Dalla Continassa arrivano buone notizie per l'allenatore bianconero: Francisco Conceicao ha superato i problemi fisici che lo avevano fermato negli ultimi giorni ed è tornato in gruppo .

Allenamento Juventus: c'è Conceicao, out Cabal

Conceicao è stato costretto a saltare l'ultima partita di Serie A della Juventus, quella contro il Pisa, per alcuni problemi muscolari. Niente di troppo grave, ma lo staff medico aveva preferito lasciare a riposo il giocatore.Ora però ha le noie dei giorni scorsi sono state superate ed è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo e sarà a disposizione per la sfida con il Lecce. Ancora a parte, invece, Juan Cabal, che sta continuando il suo percorso di recupero. La sua presenza in vista del match contro la squadra di Di Francesco resta quindi in dubbio.

Occhio a Elimoghale

Da segnalare anche la presenza in allenamento con la prima squadra di Destiny Elimoghale. Il classe 2009 si è allenato ancora una volta con la formazione di Spalletti, chiaro segnale di quanto l'allenatore bianconero lo valuti. Nonostante la giovanissima età, infatti, l'esterno d'attacco ha dimostrato di possedere doti fuori dal comune e non a caso ha già collezionato 13 presenze, 1 gol e 2 assist tra Primavera e Youth League.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE