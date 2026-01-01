Adzic può lasciare la Juve in prestito: ecco i club che hanno chiesto informazioni sul talento

TORINO - Vasilije Adzic potrebbe lasciare la Juventus nell'imminente finestra di mercato. Diverse squadre di Serie A si sarebbero informate sul giovane talento montenegrino, tra queste Lecce , Cagliari, Pisa e Genoa . I bianconeri, dal canto loro, valutano di cedere in prestito (per 6 mesi) il giocatore perché abbia continuità e quindi opportunità di crescere nel suo percorso. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dunque degli incontri con l'entourage di Adzic che in questa stagione ha già lasciato pesantemente il segno con il gol decisivo nel rocambolesco 4-3 contro l' Inter dello scorso 13 settembre.

La stagione di Adzic

Estate del 2024: la Juventus spende più di 7 milioni di euro per il cartellino di un giovane montenegrino classe 2006. La sua prima stagione? Appena 39 minuti in campo in Serie A e tanti dubbi. Ora la situazione è però cambiata e in questa prima metà di stagione Adzic ha già giocato 10 presenze tra campionato e Champions League ed è riuscito anche a segnare un gol. Dopo la rete contro i nerazzurri, però, nella confusione delle ultime gare under Tudor e con l'arrivo di Spalletti, sta trovando meno spazio.

