Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, la scelta su Conceicao e il dubbio davanti

Giorni di intensi per la Juventus, che ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 all'insegna del lavoro sul campo. Mentre la dirigenza si guarda attorno visto l'inizio del calciomercato, sabato i bianconeri sono attesi dalla sfida al Lecce, fondamentale per proseguire nella scia positiva dell'ultimo periodo. Una gara importante, ovviamente, per la classifica: l'ultimo posto utile in zona Champions è occupato dalla Roma, soltanto a 1 lunghezza dalla Juve. Al via l'operazione sorpasso dunque, con Luciano Spalletti che ragiona su quello che potrebbe essere l'11 migliore da schierare allo Stadium, al netto delle defezioni e degli acciacchi.
Juve, la probabile per il Lecce
Bianconeri in campo con l'ormai consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, con Perin ad accomodarsi in panchina (per quest'ultimo saltato il ritorno al Genoa). Capitolo difesa: Cabal non è ancora al top della condizione, ma andrà in panchina. Assenti ancora anche Gatti, che potrebbe rivedersi col Cagliari il 17 e Rugani (il cui rientro è fissato per febbraio). Mentre sarà da valutare Milik che ha subito un problemino: in base alle risposte che darà domani, Spalletti sceglierà se convocarlo o meno.
Dunque per la sfida con il Lecce Spalletti è pronto ad affidarsi al terzetto già visto nelle sfide con Roma e Pisa, e cioè quello composto da Kalulu come braccetto destro, Kelly come braccetto sinistro e Bremer in mezzo. Un unico dubbio potrebbe esserci sul difensore inglese: ha giocato praticamente sempre e un turno di riposo per rifiatare non è da escludere, con Koopmeiners schierato al suo posto. Se però Kelly fosse schierato nuovamente titolare per l'ex Atalanta potrebbe profilarsi altro...
Centrocampo, le scelte di Spalletti
Capitolo mediana: nel centrocampo a quattro di Spalletti si va verso la linea delle certezze. Contro il Lecce, infatti, in mezzo pronto il tandem composto da capitan Locatelli e Thuram. Per quanto riguarda le corsie esterne, invece Cambiaso e Mckennie sono le certezze. Il centrocampista statunitense (con un futuro alla Juve ancora possibile nonostante il contratto in scadenza) si sta dimostrando ancora una volta utilissimo per l'abbinamento di efficacia e duttilità tattica. E così che sia da sottopunta, da mezzala, da mediano o da tuttafascia riesce sempre a garantire una prestazione ampiamente sufficiente. Dunque Spalletti è intenzionato a inserirlo ancora una volta da laterale.
Trequarti, il grande dubbio. David-Openda...
Dal centrocampo all'attacco. Sulla trequarti, neanche a dirlo, uno dei due posti verrà occupato da Kenan Yildiz: il 10 sempre più leader, tecnico e non solo, della squadra bianconera, e con il rinnovo sempre più vicino. Ma chi al suo fianco, dietro l'unica punta? Il grande punto interrogativo è rappresentato da Conceicao. Una buona notizia è arrivata: il portoghese sarà a disposizione per il match con il Lecce, come confermato da Spalletti, ma il dubbio è capire se possa farcela dall'inizio o meno o se subentrerà.
Se l'ex Porto dovesse andare in panchina, chi scenderà in campo sulla trequarti dunque? Zhegrova è una possibilità per partire dall'inizio e giocare sulla trequarti con Yildiz, ma bisogna valutare bene il suo minutaggio. C'è però da considerare la variabile Koopmeiners che potrebbe essere schierato nuovamente in avanti da Spalletti. D'altronde l'ex ct dell'Italia all'olandese sembra non voler mai rinunciare (bonus scaramantico, con il Lecce è già andato a segno l'anno scorso), e così nel caso non dovesse schierarlo in difesa al posto di Kelly e qualora Zhegrova non fosse scelto nell'11 iniziale, per l'ex Atalanta potrebbe profilarsi un posto dietro la punta. Occhio anche alla possibilità legata a Miretti. Infine la scelta sull'attacco. Nelle ultime due sfide Spalletti ha optato per Openda, David però scalpita e il ballottaggio è sicuramente vivo. Entrambi saranno della partita, ma solo uno da titolare.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners/Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao/Zhegrova, Yildiz; David/Openda. Allenatore: Spalletti.
