Kalulu il vero affare Juve, allo Stadium arriva la Francia e lui annulla Dybala…

Chissà come si dice stankanovista insostituibile in francese. Di sicuro la risposta esatta la sa un madrelingua come il ct Didier Deschamps, che è rimasto particolarmente colpito dal brillante girone d’andata disputato finora da Pierre Kalulu. Tanto da inserirlo tra coloro che possono ambire a una maglia de “Les Bleus” in vista del Mondiale. D’altronde quando giochi da titolare 17 gare di campionato su 17 senza saltare neppure un minuto dei 1530 in programma, significa che stai attraversando un momento psico-fisico eccellente. E se oltretutto lo fai, giocando in un top club come la Juventus (dove le pressioni sono il doppio), significa che sei davvero forte. Inevitabile quindi attirare l’attenzione del commissario tecnico della Nazionale attualmente più forte al mondo. La concorrenza nella Francia non manca, ma Pierino, come l’hanno ribattezzato affettuosamente i tifosi sui social, ha tutte le carte in regola per strapparle un posto sul volo che porterà la formazione transalpina alla Coppa del Mondo. Anche perché un paio di settimane fa ha fatto capolino allo Stadium uno scout della nazionale francese per visionarlo da vicino e il numero 20 bianconero ha risposto alla grande, sfoderando una prestazione da 7 in pagella.