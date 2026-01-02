Kalulu il vero affare Juve, allo Stadium arriva la Francia e lui annulla Dybala…

Chissà come si dice stankanovista insostituibile in francese. Di sicuro la risposta esatta la sa un madrelingua come il ct Didier Deschamps, che è rimasto particolarmente colpito dal brillante girone d’andata disputato finora da Pierre Kalulu. Tanto da inserirlo tra coloro che possono ambire a una maglia de “Les Bleus” in vista del Mondiale. D’altronde quando giochi da titolare 17 gare di campionato su 17 senza saltare neppure un minuto dei 1530 in programma, significa che stai attraversando un momento psico-fisico eccellente. E se oltretutto lo fai, giocando in un top club come la Juventus (dove le pressioni sono il doppio), significa che sei davvero forte. Inevitabile quindi attirare l’attenzione del commissario tecnico della Nazionale attualmente più forte al mondo. La concorrenza nella Francia non manca, ma Pierino, come l’hanno ribattezzato affettuosamente i tifosi sui social, ha tutte le carte in regola per strapparle un posto sul volo che porterà la formazione transalpina alla Coppa del Mondo. Anche perché un paio di settimane fa ha fatto capolino allo Stadium uno scout della nazionale francese per visionarlo da vicino e il numero 20 bianconero ha risposto alla grande, sfoderando una prestazione da 7 in pagella.
Kalulu e l'obiettivo Francia
Tanto da non far toccare palla allo spauracchio Dybala. Tra l’altro proprio Deschamps ha sempre speso parole d’elogio per il classe 2000, che infatti ha già debuttato in passato coi Galletti. Insomma, i presupposti per il grande ritorno a fine marzo a Clairefontaine, la Coverciano d’Oltralpe, ci sono tutti. E anche la Juve può sorridere, visto che Kaluku in estate è stato riscattato dal Milan per 14 milioni più 3 di bonus. Alla luce dell’attuale rendimento nelle fila della Signora: un vero affare. Soprattutto alla luce dei prezzi che girano attualmente in Europa. Kalulu, infatti, è stata una delle poche intuizioni vincenti del biennio targato Giuntoli e ora Luciano Spalletti si gode l’esplosione definitiva dell’ex Lione. Se poi dovesse iniziare a prendere pure confidenza con la porta avversaria come testimonia il gol che ha sbloccato sabato scorso la sfida dell’Arena Garibaldi, a quel punto per Deschamps diventerebbe quasi impossibile non trovargli un posto al Mondiale. Kalulu ci spera e intanto continua a lavorare sodo, ben sapendo che la Francia la potrà conquistare solo attraverso una super stagione in bianconero. Questo Kalulu, infatti, è fondamentale per una Juve che deve tornare in alto.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE