Spalletti, la conferenza stampa di Juventus-Lecce: le dichiarazioni in diretta

Le parole dell'allenatore bianconero in vista della sfida contro i giallorossi di Di Francesco
Dopo la vittoria contro il Pisa che ha chiuso il 2025, la Juventus si prepara a scendere in campo per la prima volta nel 2026. L'anno bianconero inizierà con la sfida con il Lecce (qui le probabili formazioni), in programma allo Stadium sabato 3 gennaio alle 18:00. Per i bianconeri sarà una sfida importante, di quelle da vincere a ogni costo. L'obiettivo è infatti portare a casa i tre punti, avvicinarsi alla testa della classifica e mettere pressione all'Inter. Vietato sbagliare. Alla vigilia dell'incontro, Luciano Spalletti interverrà quindi in conferenza stampa per analizzare il match.

Juventus, la conferenza stampa di Spalletti

La conferenza stampa dell'allenatore della Vecchia Signora in vista della sfida contro il Lecce inizierà alle 16:00.

