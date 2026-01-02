Dopo la vittoria contro il Pisa che ha chiuso il 2025, la Juventus si prepara a scendere in campo per la prima volta nel 2026. L'anno bianconero inizierà con la sfida con il Lecce (qui le probabili formazioni), in programma allo Stadium sabato 3 gennaio alle 18:00. Per i bianconeri sarà una sfida importante, di quelle da vincere a ogni costo. L'obiettivo è infatti portare a casa i tre punti, avvicinarsi alla testa della classifica e mettere pressione all'Inter. Vietato sbagliare. Alla vigilia dell'incontro, Luciano Spalletti interverrà quindi in conferenza stampa per analizzare il match.
Juventus, la conferenza stampa di Spalletti
La conferenza stampa dell'allenatore della Vecchia Signora in vista della sfida contro il Lecce inizierà alle 16:00.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE