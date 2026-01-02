Dopo la vittoria contro il Pisa che ha chiuso il 2025, la Juventus si prepara a scendere in campo per la prima volta nel 2026. L'anno bianconero inizierà con la sfida con il Lecce (qui le probabili formazioni), in programma allo Stadium sabato 3 gennaio alle 18:00. Per i bianconeri sarà una sfida importante, di quelle da vincere a ogni costo. L'obiettivo è infatti portare a casa i tre punti, avvicinarsi alla testa della classifica e mettere pressione all'Inter. Vietato sbagliare. Alla vigilia dell'incontro, Luciano Spalletti interverrà quindi in conferenza stampa per analizzare il match.