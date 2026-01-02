Frattesi, no al Fenerbahce: sta aspettando solo Spalletti e la Juve

Frattesi è l'uomo adatto per il centrocampo della Juve? Nel frattempo Frattesi ha rovesciato la domanda: la Juve è la squadra adatta per me? E si è dato un sì come risposta, soprattutto perché sulla panchina bianconera c'è l'allenatore che più di tutti lo ha valorizzato in tempi recenti. Quando Spalletti era il ct della Nazionale, infatti, Frattesi giocava titolare anche se all'Inter faceva panchina e ripagava la fiducia con gol pesanti per l'Italia. Ora, che all'Inter continua a non trovare lo spazio che desidera (anche per riconquistare la Nazionale), guarda al trasferimento in gennaio come a una possibile salvezza. E la Juve, proprio per la presenza di Spalletti, è la meta preferita.