Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Frattesi, no al Fenerbahce: sta aspettando solo Spalletti e la Juve

Il centrocampista dell'Inter, che nn trova spazio con Chivu, vuole cambiare squadra anche per ritrovare la Nazionale
3 min
frattesiJuventusSpalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Frattesi è l'uomo adatto per il centrocampo della Juve? Nel frattempo Frattesi ha rovesciato la domanda: la Juve è la squadra adatta per me? E si è dato un sì come risposta, soprattutto perché sulla panchina bianconera c'è l'allenatore che più di tutti lo ha valorizzato in tempi recenti. Quando Spalletti era il ct della Nazionale, infatti, Frattesi giocava titolare anche se all'Inter faceva panchina e ripagava la fiducia con gol pesanti per l'Italia. Ora, che all'Inter continua a non trovare lo spazio che desidera (anche per riconquistare la Nazionale), guarda al trasferimento in gennaio come a una possibile salvezza. E la Juve, proprio per la presenza di Spalletti, è la meta preferita.

Frattesi, ma è fattibile?

Sì, anche se ci sono parecchie difficoltà da risolvere, a partire dalla valutazione (che la Juve potrebbe risolvere con l'inserimento di Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo sul quale conserva il 50% della rivendita e proprio l'Inter si sta interessando al difensore) per finire al fatto che un passaggio di un giocatore dall'Inter alla Juve può causare qualche disagio nella tifoseria nerazzurra. Però, intanto, Frattesi ci spera. E, questo mercato di gennaio, è uno dei pezzi pregiati in vendita. Infatti lo ha cercato il Fenerbahçe, con un'offerta interessante, ma Frattesi ha detto: no, grazie. In questo momento pensa solo alla Juve e a Spalletti.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS