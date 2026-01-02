Frattesi, no al Fenerbahce: sta aspettando solo Spalletti e la Juve

Frattesi è l'uomo adatto per il centrocampo della Juve? Nel frattempo Frattesi ha rovesciato la domanda: la Juve è la squadra adatta per me? E si è dato un sì come risposta, soprattutto perché sulla panchina bianconera c'è l'allenatore che più di tutti lo ha valorizzato in tempi recenti. Quando Spalletti era il ct della Nazionale, infatti, Frattesi giocava titolare anche se all'Inter faceva panchina e ripagava la fiducia con gol pesanti per l'Italia. Ora, che all'Inter continua a non trovare lo spazio che desidera (anche per riconquistare la Nazionale), guarda al trasferimento in gennaio come a una possibile salvezza. E la Juve, proprio per la presenza di Spalletti, è la meta preferita.
Frattesi, ma è fattibile?
Sì, anche se ci sono parecchie difficoltà da risolvere, a partire dalla valutazione (che la Juve potrebbe risolvere con l'inserimento di Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo sul quale conserva il 50% della rivendita e proprio l'Inter si sta interessando al difensore) per finire al fatto che un passaggio di un giocatore dall'Inter alla Juve può causare qualche disagio nella tifoseria nerazzurra. Però, intanto, Frattesi ci spera. E, questo mercato di gennaio, è uno dei pezzi pregiati in vendita. Infatti lo ha cercato il Fenerbahçe, con un'offerta interessante, ma Frattesi ha detto: no, grazie. In questo momento pensa solo alla Juve e a Spalletti.
