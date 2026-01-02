Danilo, nostalgia Juve: ritorno speciale allo Stadium per la sfida contro il Lecce 

Torino ritrova uno dei suoi figli adottivi. A quasi un anno dall’addio alla Juventus, Danilo tornerà all’Allianz Stadium sabato 3 gennaio alle 18:00, in occasione della sfida contro il Lecce . Non da avversario, ma da ospite del club bianconero, per un ritorno che profuma di memoria, rispetto e sentimenti mai davvero sopiti. È il bentornato di un ex capitano, di un leader silenzioso che aveva fatto dello spogliatoio la sua casa e della fascia al braccio una responsabilità quotidiana. Fatto fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta, aveva salutato la Juventus a fine gennaio 2025, scegliendo di tornare in Brasile, al Flamengo. Ma Torino non l’ha mai davvero lasciata: nei cori della curva, negli applausi discreti di chi ne aveva apprezzato la serietà, l’eleganza, il senso di appartenenza.

Dal Brasile a Torino, il filo che non si spezza

Al Flamengo, il difensore brasiliano ha ritrovato la gioia del calcio e il gusto della vittoria: nel 2025 sono arrivati il titolo di campione del Brasile, la Supercoppa Brasiliana e soprattutto la Copa Libertadores, il trofeo più ambito del continente sudamericano. Successi che hanno arricchito una carriera già importante, senza però cancellare il legame con la Juventus e con i suoi tifosi. Contro il Lecce, Danilo potrà salutare di nuovo quella gente che lo ha sempre fatto sentire come uno di casa, rivedere i compagni di tante battaglie e camminare ancora una volta sul prato dell’Allianz. Sarà un momento breve, forse semplice, ma carico di significato: perché certi amori non finiscono con un trasferimento, e certe storie, anche quando vengono interrotte, meritano sempre un ultimo, sincero applauso.

