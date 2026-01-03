Juve-Lecce, la formazione ufficiale di Spalletti: un titolarissimo fuori a sorpresa

Giorni di intensi per la Juventus, che ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 all'insegna del lavoro sul campo. Mentre la dirigenza si guarda attorno visto l'inizio del calciomercato, sabato i bianconeri sono attesi dalla sfida al Lecce, fondamentale per proseguire nella scia positiva dell'ultimo periodo. Una gara importante, ovviamente, per la classifica: l'ultimo posto utile in zona Champions è occupato dalla Roma, soltanto a 1 lunghezza dalla Juve. Al via l'operazione sorpasso dunque, con Luciano Spalletti che ragiona su quello che potrebbe essere l'11 migliore da schierare allo Stadium, al netto delle defezioni e degli acciacchi.
Juve, la formazione ufficiale per il Lecce
Bianconeri in campo con l'ormai consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, con Perin ad accomodarsi in panchina (per quest'ultimo saltato il ritorno al Genoa). Capitolo difesa: Cabal non è ancora al top della condizione, ma andrà in panchina. Assenti ancora anche Gatti, che potrebbe rivedersi col Cagliari il 17 e Rugani (il cui rientro è fissato per febbraio). Mentre sarà da valutare Milik che ha subito un problemino: in base alle risposte che darà, Spalletti sceglierà se convocarlo o meno.
Dunque per la sfida con il Lecce Spalletti è pronto ad affidarsi a un terzetto già rodato. In difesa insieme a Kalulu e Bremer ci sarà Kelly. A sorpresa fuori Koopmeiners che era tornato disponibile dopo aver scontato la squalifica contro la Roma.
Le sclete a centrocampo
Capitolo mediana: zero dubbi a centrocampo per Spalletti che conferma la coppia Locatelli (diffidato)- Thuram. Per quanto riguarda le corsie esterne, confermati invece Cambiaso e Mckennie, orma certezze. Il centrocampista statunitense (con un futuro alla Juve ancora possibile nonostante il contratto in scadenza) si sta dimostrando ancora una volta utilissimo per l'abbinamento di efficacia e duttilità tattica. E così che sia da sottopunta, da mezzala, da mediano o da tuttafascia riesce sempre a garantire una prestazione ampiamente sufficiente. Dunque Spalletti lo lancia ancora una volta da laterale.
Chi gioca in attacco
Dal centrocampo all'attacco. Sulla trequarti, neanche a dirlo, uno dei due posti verrà occupato da Kenan Yildiz: il 10 sempre più leader, tecnico e non solo, della squadra bianconera, e con il rinnovo sempre più vicino. Al suo fianco ci sarà Conceicao, recuperato, come confermato da Spalletti, partirà subito titolare.
Zhegrova, dopo l'ottimo ingresso contro il Pisa, si accomoda in panchina ed è pronto a subentrare a gara in corso."Chi gioca Openda o David?", la domanda posta a Spalletti in conferenza. "Giocano entrambi prima uno e dopo l'altro" - la risposta dell'allenatore. Dal 1' Spalletti ha scelto David, con il belga pronto a sostituirlo durante la partita.
JUVENTUS, LA FORMAZIONE UFFICIALE: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
