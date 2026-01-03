Juventus-Lecce, la probabile formazione di Spalletti: dubbio a centrocampo

Giorni di intensi per la Juventus , che ha chiuso il 2025 e iniziato il 2026 all'insegna del lavoro sul campo. Mentre la dirigenza si guarda attorno visto l'inizio del calciomercato , sabato i bianconeri sono attesi dalla sfida al Lecce , fondamentale per proseguire nella scia positiva dell'ultimo periodo. Una gara importante, ovviamente, per la classifica : l'ultimo posto utile in zona Champions è occupato dalla Roma, soltanto a 1 lunghezza dalla Juve. Al via l'operazione sorpasso dunque, con Luciano Spalletti che ragiona su quello che potrebbe essere l'11 migliore da schierare allo Stadium, al netto delle defezioni e degli acciacchi.

Juve, la probabile per il Lecce

Bianconeri in campo con l'ormai consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà ancora una volta Di Gregorio, con Perin ad accomodarsi in panchina (per quest'ultimo saltato il ritorno al Genoa). Capitolo difesa: Cabal non è ancora al top della condizione, ma andrà in panchina. Assenti ancora anche Gatti, che potrebbe rivedersi col Cagliari il 17 e Rugani (il cui rientro è fissato per febbraio). Mentre sarà da valutare Milik che ha subito un problemino: in base alle risposte che darà, Spalletti sceglierà se convocarlo o meno.

Dunque per la sfida con il Lecce Spalletti è pronto ad affidarsi a un terzetto già rodato. In difesa insieme a Kalulu e Bremer dovrebbe esserci Koopmeiner che rientra dopo aver scontato la squalifica contro la Roma. La scelta di schierare l'olandese nei tre dietro dipende soprattutto dalle scelte a centrocampo, dove al momento Spaletti ha un unico dubbio. Con Koop avanzato, Kelly è pronto a partire titolare in difesa ( altrimenti partirà dalla panchina).