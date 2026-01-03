Spalletti-Ottolini, summit Juve: 2 priorità, la volontà di Luciano e strappo alle regole auree se...

TORINO - Si erano già conosciuti in passato. L’ha confermato pure Luciano Spalletti in conferenza stampa . Stavolta, però, giocano insieme. Lavorano per gli stessi obiettivi, inseguono i medesimi traguardi. La Juve aveva bisogno di Marco Ottolini , che come primo passo per organizzare il mercato di gennaio si ritaglia l’occasione per fare subito il punto con il tecnico alla Continassa . Un summit a tutti gli effetti, quello di ieri mattina. Utile per fissare alcune necessità esistenti: la ricerca di un regista e lo scouting per un “nove e mezzo”, ovvero un’alternativa che possa giostrare tra la trequarti e l’attacco, rappresentano le priorità. Poi, se la Juve dovesse perfezionare pure un colpo sulla fascia destra, di sicuro Spalletti ne sarebbe felice. In generale, però, Lucio è molto soddisfatto della rosa a disposizione. E non mente quando davanti ai microfoni analizza la realtà: «Sono contento dei giocatori che ho, ho visto quello che volevo vedere nel miglioramento in questi mesi. Se succederà qualcosa, sarà Marco che verrà a dirci ‘C’è la possibilità di...”».

Prospettive chiare. Ma sin dall’inizio, precisamente da fine ottobre: Spalletti quando ha firmato per la Juve sapeva che la parola giusta per descrivere la finestra di mercato di gennaio sarebbe stata “creatività”. Non c’è un budget, di fatto: dipende da chi uscirà. E in questo senso i dialoghi Spalletti-Ottolini saranno continui. Il club valuterà diverse opzioni in questi giorni per poi tentare di completare la rosa nella seconda metà del mese. La fretta non sarà la cattiva consigliera della Juve. Attenta a tutti i nomi che possano rappresentare dei miglioramenti globali del valore di ogni reparto. Per esempio, Davide Frattesi resta sullo sfondo, pur non essendo un regista: è un tuttocampista che Spalletti accoglierebbe a braccia aperte. Per il play restano sempre vive le strade che portano a Guido Rodriguez, Xaver Schlager e Adrian Bernabé. Davanti possono avanzare le candidature di Alexander Sorloth e Lazar Samardzic. E poi la Juve non perde di vista Joao Cancelo, su cui però è forte il pressing di Barcellona e Inter. Tanti nomi e altri se ne aggiungeranno passo dopo passo: gennaio non ha regole.