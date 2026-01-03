Tuttosport.com
Bremer, 100 con la Juve e la rivelazione su Danilo: "Quando sono arrivato qui..."

"Non sono ancora al 100% della condizione. Con Spalletti mi sto trovando bene", le parole del difensore prima del Lecce
3 min
JuventusLecceBremer
Bremer, 100 con la Juve e la rivelazione su Danilo: "Quando sono arrivato qui..." © Redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Bremer ha dimostrato di essere un giocatore decisivo per la Juventus: senza di lui i bianconeri non sono la stessa squadra. Il brasiliano nel corso di questa stagione è stato costretto a saltare molte partite per infortunio, ma ora che è tornato si è subito ripreso il posto da titolare. Anche contro il Lecce (qui la diretta), infatti, Luciano Spalletti l'ha schierato dal primo minuto al centro della difesa, con Kalulu e Kelly al suo fianco. Per il classe 1997 questa sarà una partita speciale, la numero 100 in maglia bianconera.

Juventus, 100 presenze per Bremer

Intervistato da Dazn nel pre partita, Bremer ha detto: "100 partite finalmente. È stato un anno in cui sono stato molto fuori ma ora quello che conta è che sono con la squadra. Oggi è una partita difficile, dobbiamo restare uniti il più possibile e vincere. Non sono al 100% della condizione ma piano piano sto migliorando. Mi servono più partite, più allenamenti con la squadra. Spalletti? Mi sto trovando bene, è un bravo allenatore e la sua storia lo dice. Noi giocatori proviamo il più possibile a seguirlo".

Il messaggio a Danilo

Ma quella contro il Lecce sarà una partita speciale anche per un altro motivo per la Juventus. Allo Stadium, infatti, è presente anche Danilo. L'ex capitano bianconero dopo una stagione vincente al Flamengo è tornato in visita a Torino, dove è stato premiato dalla Juventus. "Quando sono arrivato qui mi ha aiutato tanto - ha detto Bremer -. È una bella persona e un bravo uomo. Voglio vederlo e dargli un abbraccio".

