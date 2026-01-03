Bremer, 100 con la Juve e la rivelazione su Danilo: "Quando sono arrivato qui..."

Bremer ha dimostrato di essere un giocatore decisivo per la Juventus : senza di lui i bianconeri non sono la stessa squadra. Il brasiliano nel corso di questa stagione è stato costretto a saltare molte partite per infortunio, ma ora che è tornato si è subito ripreso il posto da titolare. Anche contro il Lecce ( qui la diretta ), infatti, Luciano Spalletti l'ha schierato dal primo minuto al centro della difesa, con Kalulu e Kelly al suo fianco. Per il classe 1997 questa sarà una partita speciale, la numero 100 in maglia bianconera .

Juventus, 100 presenze per Bremer

Intervistato da Dazn nel pre partita, Bremer ha detto: "100 partite finalmente. È stato un anno in cui sono stato molto fuori ma ora quello che conta è che sono con la squadra. Oggi è una partita difficile, dobbiamo restare uniti il più possibile e vincere. Non sono al 100% della condizione ma piano piano sto migliorando. Mi servono più partite, più allenamenti con la squadra. Spalletti? Mi sto trovando bene, è un bravo allenatore e la sua storia lo dice. Noi giocatori proviamo il più possibile a seguirlo".

Il messaggio a Danilo

Ma quella contro il Lecce sarà una partita speciale anche per un altro motivo per la Juventus. Allo Stadium, infatti, è presente anche Danilo. L'ex capitano bianconero dopo una stagione vincente al Flamengo è tornato in visita a Torino, dove è stato premiato dalla Juventus. "Quando sono arrivato qui mi ha aiutato tanto - ha detto Bremer -. È una bella persona e un bravo uomo. Voglio vederlo e dargli un abbraccio".

