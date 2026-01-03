"Non deve chiedere scusa": David, McKennie cala il jolly. E sul nuovo ruolo per Spalletti...

TORINO - " Questa partita può spaventarci? Non penso , la squadra ha giocato una bella partita, è mancato l’ultimo passaggio, il rigore possono sbagliarlo tutti. Questo è il calcio, devi andare in avanti, concentrarti sulla prossima partita". Così, in conferenza stampa al termine del deludente pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium di Torino contro il Lecce , il centrocampista della Juventus Weston McKennie , autore del momentaneo pareggio, commenta così l'episodio del rigore del possibile sorpasso fallito da Jonathan David: "Lui non deve chiedere scusa alla squadra, perché questo è il calcio. Noi dobbiamo portare lui avanti a testa alta e dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Poi non deve più pensare a questo e speriamo possa segnare nella prossima partita".

Sul ruolo di trequartista

"Occasione persa? Sì e no. Partite come questa contro il Lecce possono portarci avanti in classifica, ti senti un po’ male, un po’ frustrato, ma non puoi pensare alle occasioni perse. Devi andare avanti. Come mi sono trovato nel ruolo di trequartista? Per me non è una nuova posizione. Io sono a disposizione del mister e della squadra e provo a dare il 100% in ogni ruolo. Poi mi piace giocare da trequartista perché puoi difendere e attaccare", ha concluso Weston McKennie.

McKennie torna al gol

"Digiuno interrotto per Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è tornato a lasciare il segno in Serie A, ritrovando la via del gol a distanza di oltre un anno dall’ultima volta. Il precedente risaliva infatti al 22 dicembre 2024, quando andò a segno in trasferta contro il Monza all’U-Power Stadium. Ancora più lungo il digiuno davanti al pubblico di casa: l’ultima rete in campionato in un match interno era datata 30 ottobre 2024, nel pareggio per 2-2 contro il Parma. Un gol che interrompe una lunga attesa e restituisce incisività al centrocampista bianconero", riporta Opta sul proprio account X.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE