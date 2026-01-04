"Sciatto, va a fare il fenomeno sul rigore. Ma sei solo un giocatore modesto": Condò distrugge David

Condò: "David, non pensiamo tu sia un fenomeno"

Così Paolo Condò negli studi di SkySport sul calcio di rigore dell'attaccante bianconero: "La scorsa settimana con il MIlan, Modric e Pulisic hanno lasciato il pallone a Nkunku che aveva bisogno di sbloccarsi. Innanzitutto è successo sull'1-0 e non sull'1-1 come accaduto in questa situazione. Un gesto di generosità calcolata, perché ovviamente a tutti conviene che il tuo centravanti sia nel pieno delle sue capacità, ecco. Nkunku è andato e ha calciato un rigore in sicurezza, con grande concentrazione. David invece è andato a tirare il rigore con una sciatteria... Come se fosse un fenomeno che va a fare un gol da fenomeno. E quindi io credo che il messaggio che dobbiamo dare a David sia: noi non pensiamo che tu sia un fenomeno. Noi pensiamo, fino a questo momento, che tu sia un centravanti modesto, visto quello che hai mostrato. E quindi quando ti viene concessa l'opportunità di far vedere le tue qualità, mettici il 200% mentale, oltre che tecnico. Dal punto di vista tecnico spero che li sappia tirare meglio, ma mettici il 200% mentale, perché non esiste andare a tirare un rigore così".