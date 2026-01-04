Moviola Juve-Lecce, fischia CalVARese: il rigore per i bianconeri è netto

Per Collu la sfida dello Stadium era quella del rientro in Serie A dopo le polemiche successive al finale di Milan-Lazio. L’episodio clou del match arriva a metà secondo tempo, in occasione del tocco di braccio di Kaba, davvero alto: netto il rigore. Manca un’ammonizione per Gaspar nell’azione che porta al penalty, con l’angolano che entra in ritardo su Yildiz. Sostenibile, invece, l’ammonizione per Maleh, per un fallo su Thuram. Dal punto di vista tecnico, pochi fischi per Collu, che mantiene una soglia davvero alta: solo quattro i fischi nel primo tempo, mentre il finale arriva a tredici. Pochi secondi prima del gol di Banda, Conceição rischia il giallo per un intervento su Maleh: considerando la soglia disciplinare, è corretta la decisione di non ammonire il portoghese.
Gli altri provvedimenti
A inizio secondo tempo, manca un giallo per Tiago Gabriel: il difensore del Lecce interrompe un’azione tra Yildiz e David con una trattenuta sul canadese. Non c’è fallo di mano di Pierotti sul cross dello stesso numero 10 pochi secondi dopo il rigore sbagliato da David: il pallone viene calciato dal turco da pochi metri rispetto alla posizione dell’argentino, con il braccio attaccato al corpo. Netto, invece, il giallo per Danilo Veiga per un fallo su Yildiz. Nel finale viene ammonito anche Falcone per le perdite di tempo.
