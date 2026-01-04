David All You Can Eat, CambiaNo, Falcone ipnotizza, Di Gregorio… la Juve dalla curva

Passo falso della Juve che interrompe la sua striscia positiva in casa col Lecce . Dominio del gioco sì, ma anche un’imprecisione frustrante per i tifosi quando si tratta di fare quello che serve per vincere: gol. Il dato che spiega tutto è uno: 25 tiri dei padroni di casa, 5 in porta considerando il rigore (se così può essere definito) di David . Va in vantaggio prima il Lecce verso la fine del primo tempo con l’unico tiro in porta di giornata realizzato da Banda e a riprenderla ci pensa McKennie in avvio di ripresa. Poi l’assedio continuo dei padroni di casa che però non si trasforma in tre punti vitali a causa dell’imbarazzante rendimento dei suoi centravanti. Di seguito i top e flop del pareggio dello Stadium tra Juve e Lecce.

Flop Juve, David… Ayceman

Il primo flop è David. Sì, colui che più che Iceman alla Juve dovrebbe avere il soprannome Ayceman. Un all you can eat di occasioni ghiotte divorate dall’attaccante canadese arrivato dal Lilla con la fama di goleador di livello mondiale. Ecco, la Juve non è il Lilla e la Serie A non è la Ligue 1. Ora gli errori e le prestazioni insufficienti sono diventati davvero troppi. Contro il Lecce è arrivata l’ennesima prova deludente: oltre al rigore che si commenta da solo c’è da fare anche un discorso sulla sua reale importanza per la manovra. Le caratteristiche per dare una mano ce le avrebbe anche, ma tra appoggi sbagliati e controlli di palla ansiogeni contribuisce solo a rallentare il tutto.

Cambia… o no?

Alla fine tra i tifosi c’é chi ripensa con triste malinconia a quell’offerta del City di Guardiola lo scorso anno… Distratto e prevedibile, trova una buona trama con un bel tiro nel primo tempo ma niente di più, anzi. I minuti passano e lui scende di intensità e attenzione: tira in curva un pallone che andava almeno mandato in porta e con un passaggio presuntuoso e senza senso serve Banda che segna il gol del momentaneo vantaggio. Da quel momento un poi ogni cosa va male: è in netto ritardo praticamente sempre e chiunque lo affronta sa benissimo cosa fare per bloccarlo.