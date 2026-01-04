Danilo, giornata speciale alla Continassa e Comolli: "Sei sempre il benvenuto"

"Avete visto chi è tornato". Non è più una sorpresa perché Danilo ha osservato la Juventus all'Allianz contro il Lecce, ma le parole scherzose di Perin fanno capire tanto di quanto sia stato importante il brasiliano all'interno dello spogliatoio bianconero. Mille emozioni, poche parole ma significative sul prato dello Stadium per Danilo : "È da un anno che non indosso più questa maglia, però nessuno può togliermela dal cuore, quindi grazie mille!". Bastano quelle a chiusura per capire cosa significa per lui la Juventus e l'indomani della gara con i salentini è andato alla Continassa.

Danilo, ritorno alla Continassa tra sorrisi e ricordi

Mattinata dal sapore speciale alla Continassa, dove Danilo ha fatto ritorno da ospite graditissimo. Dopo la presenza sabato sera allo Stadium per Juventus-Lecce, l’ex capitano bianconero ha rivisto il centro sportivo che è stato casa sua dal 2019 al 2025, prima del rientro in Brasile al Flamengo. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Mattia Perin, che scherza con i compagni: "Lo sapete che è tornato Danilo?". Nel video diffuso dal club si vedono anche Gatti e altri giocatori della Juventus attuale. "Vieni fuori adesso?", chiede il difensore, trovando la risposta ironica di Danilo: "Vengo ad allenarmi". La replica è immediata e complice: "Allora ci alleniamo insieme". Un clima disteso, fatto di affetto e appartenenza.

Incontro con Comolli e futuro

Non è mancato nemmeno un momento di confronto con l’amministratore delegato Damien Comolli. Danilo, che solo la sera precedente aveva lasciato intendere un possibile ritorno anche in veste dirigenziale ("non ci penserei neanche"), per ora non sembra avere nulla di concreto sul tavolo. Il tema non è di stretta attualità, ma la porta resta socchiusa. Comolli è stato chiaro e diretto nel suo messaggio all’ex capitano: "È bello vederti. Quando vuoi qui sei sempre il benvenuto". Parole che raccontano più di mille ipotesi. Perché alla Juventus, certi ritorni non si escludono mai davvero.

