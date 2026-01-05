Calciomercato Juve, casting punta: mister 30 milioni, l'impossibile a gennaio e il 40enne low cost

Luciano Spalletti ha già aggiustato la Juve, dandole anima e gioco, ma se è vero che sono le difese a vincere i campionati, è altrettanto inattaccabile il postulato secondo il quale il successo nel calcio arriva se butti dentro il pallone nell’altra porta. Concetto molto semplice, ma che nella Juventus attuale rischia di trasformarsi in chimera da rincorrere inutilmente visto che l’infortunio di Vlahovic - che non rientrerà prima di marzo - ha consegnato al tecnico di Certaldo i soli David e Openda a contendersi il posto da centravanti. Dal punto di vista numerico non sarebbe un problema e sulla carta non lo è nemmeno sotto il profilo tecnico, perché il canadese è un calciatore “relazionale” - definizione spallettiana che calza a pennello - mentre il belga è uno sprinter che può diventare letale quando si aprono gli spazi per attaccare la profondità. Il problema, semmai, è che tutto questo è rimasto, appunto, imprigionato nella teoria: la pratica, cioè il verdetto del campo, racconta di due punte spuntate che non sono riuscite, finora, a convincere, raccogliendo numeri miseri anche se sommati per 2: due gol in campionato, tre in Champions e una miriade di dubbi che risultano ancora più inquietanti dopo sei mesi.