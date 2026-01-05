Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Muharemovic, occhi Juve fissi: in vetrina col Sassuolo e il livello si alza

Il centrale sta attirando le attenzioni del mercato e i bianconeri, tra percentuale di rivendita e necessità, potranno vederlo subito da vicino affrontando la squadra di Grosso
Muharemovic, occhi Juve fissi: in vetrina col Sassuolo e il livello si alza© ANSA
Paolo Seghedoni
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo il pareggio contro il Parma, lo stesso tecnico Fabio Grosso l’ha definito così: il risultato più giusto. Ecco, alla luce di quanto visto nel corso del match, il Sassuolo si prepara così all’incontro con la Juventus. Il primo dato significativo è che il Mapei Stadium sarà per la prima volta in questa stagione tutto esaurito. Ieri erano disponibili ancora pochissimi tagliandi che saranno sicuramente acquistati in quest’ultimo giorno prima dell’incontro con la squadra di Luciano Spalletti. Il tutto esaurito, nonostante il meteo non sia particolarmente favorevole, dimostra come il fascino di affrontare la Juventus sia sempre molto alto.

Sassuolo, emergenza in attacco

Fabio Grosso, con un passato pure in bianconero, è alle prese però con alcuni problemi a livello di organico. Contro il Parma, alla lunga lista di infortunati, in testa Berardi, si sono aggiunti Volpato - nemmeno convocato per il derby regionale contro il Parma - e lo stesso Konè, entrato solo nel finale di partita a causa di alcuni acciacchi. Per la sfida ai bianconeri, il centrocampista canadese sarà a disposizione e con ogni probabilità potrà giocare dall’inizio, mentre Volpato, il sostituto naturale di Berardi, probabilmente sarà recuperato ma solo per la panchina. In pratica il Sassuolo, che storicamente ha nel reparto offensivo il suo pezzo forte, potrebbe invece trovarsi in difficoltà proprio nel terzetto d’attacco. Contro il Parma, Fadera - adattato sulla corsia di destra - ha faticato ad emergere, ma gli stessi Laurientè e Pinamonti non hanno offerto una grande prestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Muharemovic e Thorstvedt in vetrina

Le cose vanno decisamente meglio in difesa e a centrocampo. Nel reparto arretrato, il centrale Muharemovic sta alzando il livello, e gli occhi della Juve - che detiene il 50% sulla rivendita - saranno anche e soprattutto per lui. Il difensore, del resto, sta attirando molti sguardi interessati. Si parla, per esempio, dell’Inter a dimostrazione della crescita esponenziale negli ultimi due anni proprio con la maglia neroverde del Sassuolo. L’altro pezzo forte in chiave mercato è il norvegese Thorstvedt, a segno proprio contro il Parma con un colpo di testa sotto misura: un centrocampista offensivo che sta continuando a crescere e che piace molto a diverse squadre. La vetrina del match contro i bianconeri è sicuramente molto preziosa per tanti giocatori del Sassuolo, ma più in generale per un club che, è tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, sta dimostrando in questa stagione di avere le carte in regola per raggiungere una salvezza molto più che tranquilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Dopo il pareggio contro il Parma, lo stesso tecnico Fabio Grosso l’ha definito così: il risultato più giusto. Ecco, alla luce di quanto visto nel corso del match, il Sassuolo si prepara così all’incontro con la Juventus. Il primo dato significativo è che il Mapei Stadium sarà per la prima volta in questa stagione tutto esaurito. Ieri erano disponibili ancora pochissimi tagliandi che saranno sicuramente acquistati in quest’ultimo giorno prima dell’incontro con la squadra di Luciano Spalletti. Il tutto esaurito, nonostante il meteo non sia particolarmente favorevole, dimostra come il fascino di affrontare la Juventus sia sempre molto alto.

Sassuolo, emergenza in attacco

Fabio Grosso, con un passato pure in bianconero, è alle prese però con alcuni problemi a livello di organico. Contro il Parma, alla lunga lista di infortunati, in testa Berardi, si sono aggiunti Volpato - nemmeno convocato per il derby regionale contro il Parma - e lo stesso Konè, entrato solo nel finale di partita a causa di alcuni acciacchi. Per la sfida ai bianconeri, il centrocampista canadese sarà a disposizione e con ogni probabilità potrà giocare dall’inizio, mentre Volpato, il sostituto naturale di Berardi, probabilmente sarà recuperato ma solo per la panchina. In pratica il Sassuolo, che storicamente ha nel reparto offensivo il suo pezzo forte, potrebbe invece trovarsi in difficoltà proprio nel terzetto d’attacco. Contro il Parma, Fadera - adattato sulla corsia di destra - ha faticato ad emergere, ma gli stessi Laurientè e Pinamonti non hanno offerto una grande prestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Muharemovic, occhi Juve fissi: in vetrina col Sassuolo e il livello si alza
2
Muharemovic e Thorstvedt in vetrina

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS