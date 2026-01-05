Muharemovic, occhi Juve fissi: in vetrina col Sassuolo e il livello si alza

Muharemovic e Thorstvedt in vetrina

Le cose vanno decisamente meglio in difesa e a centrocampo. Nel reparto arretrato, il centrale Muharemovic sta alzando il livello, e gli occhi della Juve - che detiene il 50% sulla rivendita - saranno anche e soprattutto per lui. Il difensore, del resto, sta attirando molti sguardi interessati. Si parla, per esempio, dell’Inter a dimostrazione della crescita esponenziale negli ultimi due anni proprio con la maglia neroverde del Sassuolo. L’altro pezzo forte in chiave mercato è il norvegese Thorstvedt, a segno proprio contro il Parma con un colpo di testa sotto misura: un centrocampista offensivo che sta continuando a crescere e che piace molto a diverse squadre. La vetrina del match contro i bianconeri è sicuramente molto preziosa per tanti giocatori del Sassuolo, ma più in generale per un club che, è tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, sta dimostrando in questa stagione di avere le carte in regola per raggiungere una salvezza molto più che tranquilla.