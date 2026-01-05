Muharemovic, occhi Juve fissi: in vetrina col Sassuolo e il livello si alza

Dopo il pareggio contro il Parma, lo stesso tecnico Fabio Grosso l’ha definito così: il risultato più giusto. Ecco, alla luce di quanto visto nel corso del match, il Sassuolo si prepara così all’incontro con la Juventus. Il primo dato significativo è che il Mapei Stadium sarà per la prima volta in questa stagione tutto esaurito. Ieri erano disponibili ancora pochissimi tagliandi che saranno sicuramente acquistati in quest’ultimo giorno prima dell’incontro con la squadra di Luciano Spalletti. Il tutto esaurito, nonostante il meteo non sia particolarmente favorevole, dimostra come il fascino di affrontare la Juventus sia sempre molto alto.
Sassuolo, emergenza in attacco
Fabio Grosso, con un passato pure in bianconero, è alle prese però con alcuni problemi a livello di organico. Contro il Parma, alla lunga lista di infortunati, in testa Berardi, si sono aggiunti Volpato - nemmeno convocato per il derby regionale contro il Parma - e lo stesso Konè, entrato solo nel finale di partita a causa di alcuni acciacchi. Per la sfida ai bianconeri, il centrocampista canadese sarà a disposizione e con ogni probabilità potrà giocare dall’inizio, mentre Volpato, il sostituto naturale di Berardi, probabilmente sarà recuperato ma solo per la panchina. In pratica il Sassuolo, che storicamente ha nel reparto offensivo il suo pezzo forte, potrebbe invece trovarsi in difficoltà proprio nel terzetto d’attacco. Contro il Parma, Fadera - adattato sulla corsia di destra - ha faticato ad emergere, ma gli stessi Laurientè e Pinamonti non hanno offerto una grande prestazione.
Muharemovic e Thorstvedt in vetrina
Le cose vanno decisamente meglio in difesa e a centrocampo. Nel reparto arretrato, il centrale Muharemovic sta alzando il livello, e gli occhi della Juve - che detiene il 50% sulla rivendita - saranno anche e soprattutto per lui. Il difensore, del resto, sta attirando molti sguardi interessati. Si parla, per esempio, dell’Inter a dimostrazione della crescita esponenziale negli ultimi due anni proprio con la maglia neroverde del Sassuolo. L’altro pezzo forte in chiave mercato è il norvegese Thorstvedt, a segno proprio contro il Parma con un colpo di testa sotto misura: un centrocampista offensivo che sta continuando a crescere e che piace molto a diverse squadre. La vetrina del match contro i bianconeri è sicuramente molto preziosa per tanti giocatori del Sassuolo, ma più in generale per un club che, è tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, sta dimostrando in questa stagione di avere le carte in regola per raggiungere una salvezza molto più che tranquilla.
