Conceicao e Kelly verso il forfait: Sassuolo-Juve, come se la gioca Spalletti

TORINO - In mezzo alla fitta selva di impegni che cresce rigogliosa nel calendario della Juventus , tocca ogni tanto guardarsi indietro e contarsi. Misurare le condizioni di tutti e comprendere chi possa andare avanti e imboccare il percorso indicato da mister Spalletti e chi, invece, ha bisogno di tirare il fiato. Dopo il pareggio casalingo contro il Lecce, la squadra bianconera si è ritrovata ieri alla Continassa per preparare la partita infrasettimanale contro il Sassuolo , in programma martedì 6 gennaio . Scarico per chi ha giocato, lavoro più intenso per gli altri e l’aiuto dei giovani del settore giovanile per ingrandire le fila e tenere alto il ritmo.

Juve, prudenza per Conceicao e Kelly

Per Conceicao e Kelly, invece, controlli strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Per il portoghese, un fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra, che si trascina dalla partita contro la Roma, e che lo ha costretto ad alzare anzitempo bandiera bianca contro il Lecce. Per l’inglese si tratta invece della coscia destra. Nulla che preoccupi oltremodo, ma vista la vicinanza del prossimo impegno di campionato è chiaro che la loro presenza a Reggio Emilia sia in dubbio e che si vada verso il forfait. Saranno come sempre le sensazioni degli stessi calciatori, già dall’allenamento di oggi, a definire se ci siano i margini per una convocazione, per andare almeno in panchina. La sensazione, però, è che saranno prudenza e gestione le parole d’ordine ad accompagnare il loro pieno recupero. D’altronde, archiviato il Lecce, la Juventus ha ancora sei partite da giocare a gennaio. Partite che diranno molto delle reali ambizioni della squadra bianconera e che, soprattutto per quel che riguarda la Champions, saranno fondamentali. Il 21 c’è il Benfica, una settimana dopo il Monaco e la Juve si gioca l’accesso al prossimo turno; Spalletti desidererebbe farlo sia con Kelly che con Conceicao, giocatori chiave nella sua idea di Juventus.

Le alternative tattiche di Spalletti per Sassuolo-Juve

Prima, però, c’è da pensare al Sassuolo e di conseguenza alle alternative da schierare in campo. È probabile che l’assenza di Kelly possa far saltare l’idea di far riposare Bremer: dietro la coperta resta corta e il posto dell’inglese potrebbe essere preso da Koopmeiners. Per quel che riguarda il forfait di Conceicao, l’alternativa che immediatamente balza in mente è Zhegrova, anche se lo storico dice che spesso ciò non accade. Il grande interrogativo è sempre legato al minutaggio nelle gambe del kosovaro, ma a questo se ne accompagnano altri di cui lo stesso Spalletti ha parlato in più occasioni. Una propensione alla fase difensiva non sempre così accentuata come quella offensiva e quindi, di conseguenza, una perdita di equilibrio della squadra che lo staff tecnico valuterà con attenzione nelle prossime ore. In ogni caso, le alternative non mancano. Da un Miretti chiamato ad agire tra le linee, ad un McKennie spostato più avanti in un gioco di incastri che porterebbe Cambiaso a destra e Kostic a sinistra. Fino ad arrivare all’idea probabilmente più ardita: David seconda punta, Openda da numero nove e Yildiz a muoversi alle loro spalle. Incastri da trovare affinché diano vita al puzzle ritratto nella scatola che sta nelle mani di Spalletti. E che raffigura la Juve festeggiare un gol.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE