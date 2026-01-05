Arbitri Serie A, le designazioni: Juve, faccia nuova al VAR con Zufferli in campo

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 19ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium e lo fa a distanza di pochi giorni dall'amaro 1-1 interno contro il Lecce. Ua gara complicata e su un campo difficile per i bianconeri che vogliono continuare a tenersi stretto il quarto posto, per ora in condivisione con la Roma a 33 punti. Sarà Luca Zufferli , della sezione di Udine, a dirigere la gara tra Sassuolo e Juventus . Il match si giocherà lunedì 6 gennaio con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Tegoni e Rossi C. nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Perri, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Camplone , con Fabbri nel ruolo di AVAR. Una designazione che rientra nel consueto turnover di inizio anno.

I precedenti tra Zufferli e la Juventus

Per Zufferli questa sarà la quinta direzione in Serie A con la Juventus protagonista. Nei quattro precedenti i bianconeri hanno ottenuto due vittorie e due pareggi, tutte gare giocate nelle ultime due stagioni. La prima partita risale al pareggio interno per 2-2 contro il Parma. Successivamente sono arrivati i successi all’Allianz Stadium contro Empoli e Lecce. L’ultimo incrocio è stato il derby di questo campionato contro il Torino, terminato 0-0. Quella di Reggio Emilia sarà la prima volta di Zufferli con la Juve in trasferta.

Camplone e la scelta al Var

Al Var la scelta è ricaduta su Giacomo Camplone, della sezione di Pescara. Carriera arbitrale terminata nel 2024 per "motivate valutazioni tecniche", successivamente reintegrato nell’organico VAR ad agosto dopo aver superato il corso di qualificazione a Lissone per il ruolo di Video Match Official (VMO). Un percorso certificato da una Commissione d’esame presieduta da Katia Senesi e composta, tra gli altri, da Rocchi (attuale designatore), Gervasoni e Damato. Nel corso della stagione Camplone ha già maturato esperienza in gare con altre big impegnate: dalle designazioni in campionato (Cagliari-Milan o Genoa-Inter) e Coppa Italia (Napoli-Cagliari) emerge un profilo in ascesa come Varista.

Colombo per Parma-Inter e quel precedente a Bologna

Guardando alle designazioni delle altre gare salta all'occhio quella di Parma-Inter con Colombo della sezione di Como. Il precedente risale alla scorsa stagione. L’Inter cade a Bologna e, oltre alla sconfitta, perde anche la calma. A decidere il match è Riccardo Orsolini, che al 94’ firma un gol spettacolare in acrobazia. Nel finale la tensione esplode: Barella, Inzaghi e diversi giocatori dell’Inter accerchiano l’arbitro Colombo protestando in modo acceso. A spiegare l’episodio è lo stesso Inzaghi nel post partita, indicando come causa del nervosismo una rimessa laterale battuta, a suo dire, 12-13 metri più avanti rispetto all’area tecnica, un dettaglio che avrebbe fatto scattare la protesta dei suoi. Ma è il modo della protesta comunque a esser ricordato.